LaunchMyCareer lance la campagne #MeraFutureMeraHaq

LaunchMyCareer a lancé la campagne #MeraFutureMeraHaq pour la Journée des enfants. Avec cette campagne à 360 degrés, la plateforme veut souligner l’importance du processus de sélection de carrière et exhorte les enfants à célébrer la liberté de choisir le bon cheminement de carrière. La campagne se déroulera en trois phases. Dans la première phase de la campagne, la marque a présenté des enfants de différents milieux financiers, pour comprendre leurs préoccupations concernant les choix de carrière.

La deuxième phase consiste à faciliter un programme d’orientation professionnelle pour former des étudiants de tout le pays issus de différentes données démographiques financières. Dans la troisième phase, la campagne sera amplifiée sur les réseaux sociaux. La vidéo de la campagne capture les rêves et les dilemmes des élèves de tous les groupes d’âge et de tous les milieux. Il encourage également les parents à soutenir les enfants dans leurs choix de carrière.

« Notre objectif principal est d’offrir de bonnes opportunités d’orientation professionnelle aux enfants, qui sont l’avenir de notre pays. Nous nous efforçons sincèrement de les encourager à suivre la bonne voie afin d’atteindre leurs objectifs. Grâce à cette campagne, nous voulons inspirer les enfants à suivre leurs aspirations sous la direction de conseillers d’orientation professionnels. Cette campagne vise à créer un impact de grande envergure sur les élèves et les parents d’un bout à l’autre du pays. Nous espérons tous « éclairer » la voie vers de nouveaux départs pour les enfants », a déclaré Ankur Aggarwal, directeur de LaunchMyCareer.

LaunchMyCareer vise à responsabiliser les apprenants tout au long d’un parcours professionnel complet en offrant une gamme d’outils de développement de carrière amusants, innovants et engageants. Actuellement, LMC s’est associé à la NISA (National Independent Schools Alliance) pour fournir une orientation professionnelle aux élèves à partir de la cinquième année et prévoit de renforcer bientôt les associations avec davantage d’établissements d’enseignement.

