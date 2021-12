LAUNCHub mène le tour de table et Ambire lève 2,5 millions de dollars

Ambire, un portefeuille crypto basé sur un navigateur, a levé 2,5 millions de dollars lors d’un tour de table mené par LAUNCHHub Ventures, a appris Invezz dans un communiqué de presse. La société, qui optimise les tarifs du gaz tout en offrant une exposition aux opportunités de revenus de DeFi, a reçu des financements de plusieurs sociétés d’investissement privées de premier plan, notamment Zee Prime, Ascensive Assets et Metacartel Ventures.

Le PDG de Bitcoin.com, Danish Chaudhry, a rejoint le tour en tant qu’investisseur providentiel.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Ivo Georgiev, PDG d’Ambire, a commenté :

Cette approbation d’Ambire Wallet est incroyablement gratifiante pour notre talentueuse équipe de développement, qui a travaillé sans relâche sur un portefeuille qui offre une exposition ultime aux masses. Le financement nous aidera à affiner et à commercialiser notre portefeuille riche en fonctionnalités, que nous croyons fermement que le marché de la cryptographie réclame à grands cris. Le capital sera également utilisé pour élargir l’équipe, encourager les intégrations et fournir des liquidités pour notre jeton natif sur les échanges décentralisés.

Todor Breshkov, partenaire fondateur de LAUNCHHub Ventures, a ajouté :

Bien qu’il existe une multitude de portefeuilles de crypto-monnaie dans le paysage défi, le dernier produit d’Ambire est très prometteur, attirant à la fois les nouveaux arrivants et les vétérans de DeFi. Après avoir introduit plusieurs produits à fort impact sur le marché, l’équipe Ambire a toute notre foi et notre confiance.

Idéal pour les débutants comme pour les vétérans

Ambire Wallet est conçu pour atténuer les problèmes courants de la finance décentralisée et est idéal pour les utilisateurs de crypto novices et vétérans. Le portefeuille permet d’investir des fonds dans plusieurs protocoles DeFi en un seul clic, ce qui réduit les frais d’essence et fait gagner du temps aux utilisateurs. Ils peuvent contourner le KYC en connectant un portefeuille existant ou en s’inscrivant avec une adresse e-mail et un mot de passe.

Résoudre le problème des transactions bloquées

L’application de portefeuille résout le problème des transactions bloquées grâce à une combinaison d’optimisations commerciales, de transactions par lots et de Flashbots. Il peut être utilisé avec un portefeuille matériel pour plus de sécurité.

Le token WALLET confère le droit de vote

Les détenteurs de jetons Ambire DAO et WALLET contrôlent le portefeuille centré sur DeFi. WALLET est le premier jeton de gouvernance de ce type. Accorde le droit de vote sur les modifications apportées à la proposition et la mise en œuvre de nouveaux protocoles. Ambire est un élément d’un écosystème complet qui comprend un portail d’engagement et une plate-forme publicitaire qui préserve la confidentialité.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent