Si vous avez récemment emménagé seul ou si c’est la première fois que vous faites la lessive seul, il existe une application pour vous aider. En fait, « Laundry Lens » peut vous aider à chaque fois que vous devez faire votre lessive. Voici comment.

Créé par le développeur brésilien Alan Pégoli, ‘Laundry Lens’ a été lancé il y a un an et il est vraiment simple à utiliser. Dirigez simplement votre appareil photo vers l’étiquette des vêtements que vous souhaitez laver et il vous dira si vous devez faire preuve de prudence lorsque vous utilisez la machine à laver, le fer ou le séchage.

Grâce à un tweet du développeur Ryan McLeod, j’ai découvert ‘Laundry Lens’ et je l’ai trouvé très utile.

Voici comment Pegoli décrit son application :

La lessive Lens est le compagnon idéal pour faire la lessive. Dirigez simplement votre appareil photo vers une étiquette d’entretien et vous recevrez les instructions appropriées sur la façon de prendre soin de vos vêtements et vêtements. En glissant vers le haut, vous pouvez également rechercher manuellement les symboles de blanchisserie et en découvrir de nombreux autres. Lessive Lens comprend une liste complète de symboles, du lavage au repassage, et même des symboles professionnels, afin que vous sachiez exactement quel type d’entretien votre linge nécessite.

Vous pouvez également parcourir plus de 70 symboles ou rechercher par leurs descriptions. L’application est disponible pour les iPad, intègre des raccourcis et, plus important encore, elle est gratuite et sans publicité.

‘Laundry Lens’ nécessite iOS 14.1 ou une version plus récente et il est disponible en anglais, néerlandais, français, allemand, portugais, espagnol et suédois. Vous pouvez télécharger l’application ici sur l’App Store.

