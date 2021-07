Laura Ashley et Aerosoles font équipe – WWD

Il y a eu des renouveaux de la mode chez Crocs, Birkenstock et Hoka – et maintenant Aerosoles cherche à être la prochaine entreprise de chaussures de confort utilitaires à augmenter son quotient de style.

Aujourd’hui, la société révèle une collaboration stratégique avec Laura Ashley et une boutique éphémère en ligne consacrée aux styles vintage de type cottagecore – jouant sur une tendance virale récente dans laquelle les femmes s’habillent comme si elles étaient sur le point de se promener dans un champ de fleurs sauvages des Cotswolds dans le milieu du siècle.

«Je pense qu’il s’agit moins d’entrer dans l’espace de la mode que de peaufiner le langage et la prise de conscience qu’Aerosoles fabrique des chaussures confortables plutôt que d’être une marque de chaussures confortables. Cela nous donne certaines limites », a déclaré la directrice générale, Alison Bergen, à propos de ses plans pour augmenter la visibilité de l’entreprise. «Auparavant, nous étions strictement dans les rayons confort, mais dans les grands magasins plus modernes maintenant – parce que les clients attendent du confort dans presque tout, à l’exception des chaussures de créateurs – ces rayons disparaissent. Comme les gens portent maintenant des baskets au travail, les attentes sont différentes quant à la signification du confort. »

Bergen, qui a occupé des postes précédents chez Louis Vuitton et NBC Universal, semble astucieusement conscient des tendances de la mode haut de gamme et de la façon dont cela pourrait se traduire par la relance d’un peu du succès précédent d’Aerosoles. “Nous étions chics à la manière d’Anne Klein et ce qui s’est passé après – ce qui était très avant-gardiste et faisait partie de notre ADN – est devenu un peu figé dans le temps et n’a pas changé avec l’environnement et le monde qui l’entourait. Je suis venue en voulant conserver les mêmes niveaux de prix et réfléchir à la manière dont nous pourrions offrir sophistication et pertinence à des prix simples », a-t-elle déclaré.

Grâce à la collaboration Laura Ashley, les sabots à plateforme, les sandales à lacets, les chaussures plates et les baskets – tous recouverts d’imprimés d’archives Laura Ashley et au prix de 99 $ à 185 $ – commenceront à réécrire une partie de la sophistication abandonnée et de la pertinence culturelle plus large que Bergen a noté.

«Je pense que Laura Ashley est vraiment amusante pour nous aider à animer notre présence et nos objectifs. C’est une marque plus durable avec l’histoire florale de la vie au chalet. Cela nous aide à articuler ce que nous voulons faire et met l’accent sur la façon dont nous voulons être une entreprise plus avant-gardiste et finalement apporter plus de changements », a déclaré Bergen.

Les articles vintage qui seront disponibles dans la fenêtre contextuelle en ligne sur le thème du cottage d’Aerosoles témoignent de l’attention renouvelée de l’entreprise sur ses succès passés.

« J’ai beaucoup de chance que mon équipe de design vienne en grande partie d’un univers du luxe qui comprend les attentes de l’entreprise mais peut se remettre en question. Nous sommes souvent inspirés par les Aerosoles vintage – ils achètent beaucoup sur Etsy ou eBay et sont vraiment inspirés par cela, que ce soit une sandale de pêcheur ou une glissade. C’est une partie importante de notre processus qui nous aide à faire un meilleur travail de narration et à la présenter au consommateur. C’est un effort continu, en particulier lorsque nous n’avons pas nos propres magasins physiques », a déclaré Bergen.

Mais elle a noté qu’Aerosoles ne s’appuiera pas sur des collaborations dans un modèle commercial similaire à Crocs ou Birkenstocks, qui produisent un nombre constant de partenariats pour augmenter les ventes. Il est prévu que la collaboration Laura Ashley d’Aerosoles représente environ 10 pour cent des ventes saisonnières générales. Bergen considère ces projets spéciaux comme une situation au cas par cas, plutôt que comme une stratégie globale générale.

Les sandales d’été déjà sur le site d’Aerosoles montrent un nouveau type de raffinement pour la marque, avec des modèles de string à plateforme tendance évoquant les styles minimaux de marques de mode comme The Row, bien qu’avec des semelles moelleuses et un prix abordable de 110 $.

Plus gros pour les résultats de l’entreprise élève sa collection principale avec de nouveaux modèles et des partenaires de vente au détail dans des magasins comme Nordstrom et Macy’s. Bergen a également l’intention de développer la distribution hors prix de la marque dans des magasins comme TJ Maxx avec des produits qui sont toujours sur la marque mais fabriqués avec une meilleure marge.

“Nous pouvons avoir une sandale qui a une tige en cuir avec des sangles velcro ou des lacets et une semelle de voleur substantielle [at higher-end retail] puis un style similaire avec des sangles en toile et une semelle en mousse plus douce qui n’a peut-être pas l’air si différente », a-t-elle déclaré à propos de l’assortiment de produits pour la catégorie hors prix, catégorique qu’il s’agit plus d’un jeu de marché de masse que d’une ligne de diffusion, par exemple.

« Nous pouvons doubler ce chiffre d’affaires en trois ans. J’hésite à partager les chiffres annuels, mais c’est un gros titre pour nous, un gros volume d’affaires », a déclaré Bergen.