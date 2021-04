Laura Berman dit que son fils est décédé d’une overdose et pointe du doigt Snapchat

Laura Berman dit que son fils est mort d’une overdose de drogue qu’il a achetée via Snapchat.

. – La thérapeute relationnelle et animatrice de télévision Laura Berman est en deuil pour son fils adolescent qui, selon elle, est décédé d’une overdose de drogue qu’elle a achetée à quelqu’un avec qui elle était en relation sur Snapchat, selon son message sur les réseaux sociaux.

«Mon beau garçon est parti. 16 ans », a posté Berman sur Instagram à propos de la mort de Samuel Berman Chapman. Réfugié à la maison. Un trafiquant de drogue s’est connecté avec lui sur Snapchat et lui a donné du Xanax ou du Percocet avec de la fentaline (la toxicologie le dira) et il a fait une overdose dans sa chambre. Ils le font parce que cela accroche encore plus les gens et que c’est bon pour l’entreprise, mais cela provoque des surdoses et les garçons ne savent pas ce qu’ils prennent », a-t-il déclaré.

«Mon cœur est complètement brisé et je ne sais pas comment continuer à respirer», a-t-elle ajouté. Je publie ceci maintenant juste pour qu’aucun enfant de plus ne meure. Nous l’avons observé de très près. Un étudiant avec les meilleures notes. Se préparer pour l’université. L’expérimentation a mal tourné. Il a reçu les médicaments à la maison. Veuillez surveiller vos enfants et REGARDER SNAPCHAT. C’est ainsi qu’ils l’obtiennent », a-t-il écrit.

CNN s’est entretenu avec Samuel Chapman, le mari de Laura et père de leurs trois enfants.

Elle a dit que son plus jeune fils avait trouvé Samuel dans sa chambre couché sur le dos et avec «une pose classique de mort avec du fentanyl, où (…) sa respiration devient si lente que son corps commence à convulser».

Samuel avait déjà expérimenté la marijuana, a déclaré Chapman. Ils l’ont testé activement pour l’usage de drogue et l’ont passé.

«Il n’y avait jamais eu de drogue dure dans notre maison à notre connaissance, jusqu’à ce que ce revendeur de Snapchat rencontre mon fils en ligne», a-t-elle déclaré.

La police et les ambulanciers de Santa Monica ont répondu à un appel de la maison dimanche soir.

Là, ils ont trouvé un mineur qui était inconscient et ne respirait pas, a déclaré la police. Malgré ses efforts, l’adolescent est décédé sur les lieux.

La police a déclaré qu’elle pensait que l’utilisation de médicaments sur ordonnance était impliquée dans l’affaire, ajoutant que l’enquête était en cours.

Le coroner du comté de Los Angeles enquête sur la mort, a déclaré la porte-parole Sarah Ardalani.

La porte-parole de Snapchat, Rachel Racusen, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique à CNN que les plus sincères condoléances de la société étaient adressées à la famille.

«Nous nous engageons à travailler avec les forces de l’ordre dans ce cas et dans tous les cas où Snapchat est utilisé à des fins illégales. Nous avons une tolérance zéro pour l’utilisation de Snapchat pour acheter ou vendre des drogues illégales », a déclaré Racusen.

L’utilisation de Snapchat à des fins illégales est contraire aux directives de la communauté de l’entreprise et « nous appliquons les règles contre ces violations », a ajouté la porte-parole.

«Nous améliorons constamment nos capacités technologiques pour détecter les activités liées à la drogue afin de pouvoir intervenir de manière proactive. Si vous êtes témoin d’un comportement illégal sur Snapchat, veuillez utiliser nos outils intégrés pour le signaler rapidement et en toute confidentialité afin que nous puissions prendre des mesures », a déclaré Racusen. « Nous n’avons pas de priorité plus élevée que de maintenir Snapchat dans un environnement sûr et nous continuerons d’investir dans la protection de notre communauté », a-t-il ajouté.

Chapman se souvient de son fils comme d’une «belle âme».

«J’avais des projets et des rêves. C’était un bon élève et un grand ami pour ses camarades de classe », a déclaré Chapman.

Berman a titré « In the Bedroom with Dr. Laura Berman » sur OWN: The Oprah Winfrey Network et héberge le podcast « The Language of Love ».