Laura Bozzo a envisagé de se suicider à l’idée d’être emprisonné

Ces trois derniers mois ont été tout un voyage pour Laura Bozzo, la célèbre présentatrice de télévision de 69 ans échappait à un mandat d’arrêt contre elle après avoir été accusée d’avoir vendu un bien saisi par le SAM, une situation qui lui a causé de nombreux problèmes et l’a forcée à fuir.

C’est dans une interview avec TV Notes qu’elle a avoué à quel point ce processus était compliqué pour elle, disant qu’au début de tout, elle avait rencontré des comptables qui ne l’avaient pas informée de la façon dont les impôts devaient être payés et qu’ils ne faisaient pas bien les choses.

Grâce à cela, ils ont fait un Audit et les comptables ont « oublié » d’informer la SAT du changement d’adresse, ce qui s’ajoute à d’autres choses qu’ils n’ont pas bien faites et qui lui ont causé de nombreux problèmes avec le point de l’agence gouvernementale.

C’est pourquoi cette situation juridique compliquée a commencé, la SAT lui a demandé 12 millions de pesos et elle a placé en garantie une maison qu’elle avait mais a été rejetée, puis elle a décidé de vendre la propriété pour garder le processus calme.

C’est alors qu’il a découvert que la maison était saisi, à laquelle elle jure qu’elle ne savait pas, qu’elle n’en a jamais été informée.

C’est ainsi qu’est venue l’accusation légale contre elle, depuis 2013 elle tentait de parvenir à un accord avec ladite organisation gouvernementale et c’est là qu’ils ont commencé à demander son placement en détention.

Dans ces moments de penser à être en prison, elle est devenue très malade, inquiète et a commencé à penser à ses problèmes de santé, elle a des séquelles à la suite d’une opération à l’estomac et cela l’a rendue encore plus inquiète.

Lorsqu’elle a imaginé qu’elle serait en prison, elle a commencé à avoir des pensées négatives très difficiles, même à envisager de se suicider, des crises d’angoisse qui la faisaient trembler et sans pouvoir se contrôler, elle a beaucoup pleuré et a senti qu’elle allait perdre la vie dans une crise cardiaque.

Et bien sûr c’était un problème d’anxiété très fort, à la fin tous les avocats l’ont marqué pour lui dire qu’ils avaient obtenu une protection et c’est à ce moment-là qu’il a commencé à se calmer.

Heureusement, il nous a déjà dit que cette situation est terminée et que vous avez été libéré en concluant un accord avec la SAT et en évitant bien sûr d’aller en prison.