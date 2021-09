Laura Bozzo a été condamnée à mort pour ne pas avoir pris en compte ses problèmes de santé, selon son avocate – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Laura Bozzo était accusée d’avoir vendu un bien immobilier saisi par le Service de l’administration fiscale (SAT). Cependant, jusqu’à présent, on ignore où il se trouve, comme l’ont confirmé sa fille Alejandra de la Fuente et son avocat Diego Ruiz.

Pour calmer toute la polémique autour de Laura Bozzo, son avocat Diego Ruiz a accordé une interview à l’émission Hoy où il a révélé que le chauffeur est en mauvaise santé.

Après qu’il a été révélé que Laura Bozzo était très malade et qu’elle ne voulait même pas vivre, son avocat a accordé une interview pour le programme Hoy où elle a parlé de la situation juridique du conducteur.

Selon Diego Ruiz, Laura Bozzo fait face à un grave problème de santé et c’est pourquoi elle ne s’est pas présentée devant les autorités.

Lorsqu’on lui a demandé si Laura Bozzo pouvait être arrêtée et c’est pourquoi elle est une fugitive, Diego Ruiz a souligné que c’était correct, bien que les autorités ne devraient pas le faire.

« Si légalement c’est totalement vrai, ils ne devraient pas le faire. Les conditions légales pour qu’elle soit en détention préventive n’existent pas”

Diego Ruiz a assuré que Laura Bozzo luttait pour ses droits et a également souligné que le chauffeur se bat pour l’injustice commise par un juge.

Laura Bozzo souffre d’attaques de panique, d’emphysème pulmonaire sévère et de dépression

L’avocat de Laura Bozzo a souligné que la raison pour laquelle elle n’a pas comparu est parce qu’elle est en mauvaise santé.

“La raison pour laquelle elle n’a pas comparu devant le tribunal, elle a été diagnostiquée avec un problème d’emphysème pulmonaire sévère, le même que celui que le juge a appris, deux ont un problème de dépression clinique diagnostiqué”

Diego Ruiz a souligné que le juge avait condamné Laura Bozzo à mort, car il n’avait pas pris en compte ses problèmes de santé.

“Le juge a décidé d’ignorer les problèmes de santé de Laura Bozzo et de la condamner à mort dans une peine anticipée”

En ce sens, il a souligné qu’en prison il n’y a pas de conditions pour traiter la conductrice et a souligné qu’il faut considérer qu’elle est déjà une personne de 70 ans.

« Le système de santé et les prisons au Mexique, et encore plus à Almoloya, n’est pas optimal pour avoir une personne qui a aussi 70 ans, donc il ne devrait pas être derrière les barreaux, du moins dans ce qui est résolu ».