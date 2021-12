Laura Bozzo avoue qu’elle a pensé à se suicider au milieu de son mandat d’arrêt – Las Noticias de Chihuahua – Entrerelíneas

Laura Bozzo a révélé qu’elle pensait au suicide, mais sa foi en La Virgen de Guadalupe l’a aidée à continuer, selon une récente interview qu’elle a menée depuis Acapulco.

Comme on le sait, ces derniers mois l’animatrice de télévision, Laura Bozzo, a beaucoup fait parler, en raison des problèmes qu’elle a eus avec la SAT et des accusations portées contre elle pour fraude fiscale.

Pourtant, après avoir été portée disparue pendant quelques mois, Laura Bozzo a finalement refait surface sur ses réseaux sociaux le 22 novembre, expliquant qu’elle avait déjà payé ce qu’elle devait, elle était donc libre des autorités mexicaines.

Laura Bozzo avoue à María Antonieta Collins qu’elle avait pensé à se suicider, mais qu’elle avait foi en la Vierge de Guadalupe ; veut aussi retourner à la télévision

Une interview a récemment été publiée où Laura Bozzo a avoué à Marie-Antoinette Collins qu’elle songeait à se suicider.

Cependant, Laura Bozzo s’est toujours considérée comme très dévouée à la Vierge de Guadalupe, alors elle a eu confiance en lui et a finalement réussi à régler sa situation.

De plus, il a expliqué qu’il souhaite revenir à la télévision et estime avoir tout ce qu’il faut pour le faire.

C’est au cours du 19 décembre qu’est sortie l’interview que la journaliste María Antonieta Collins a menée avec Laura Bozzo, où la première chose qu’elle a demandée était qui l’avait trahie.

Bien qu’elle n’ait pas révélé de noms, elle a expliqué qu’il s’agissait de quelqu’un qu’elle considérait comme un frère.

« Un ami qui était comme un frère pour moi m’a trahi, en éditant des audios pour qu’ils les sortent contre moi (…) Mais il y avait aussi des gens qui m’ont soutenu »

Ensuite, la Péruvienne a avoué qu’elle pensait au suicide.

Cependant, « il a parlé à la Vierge de Guadalupe », lui demandant de l’aider à clarifier ce qu’il devait faire.

« C’était un mardi, je n’oublierai jamais. J’ai dit ‘Maintenant, ce n’est plus ma maison’ (…) Et j’ai pleuré et pleuré et pleuré; Et je parle toujours en quelque sorte à la Vierge, et je lui dis ‘Et maintenant, je fais quoi Virgencita, qu’est-ce que je fais?’

Puis, le lendemain matin de son « entretien avec la Vierge de Guadalupe », son avocat l’a appelé pour lui annoncer qu’il serait en mesure de résoudre son problème.

« Je me suis endormi en pleurant et le lendemain mon avocat m’a parlé vers 9 ou 10 heures : ‘Laura, tu sors' »

De son côté, Laura Bozzo a qualifié cela de « miracle », car « il n’y avait aucune chance que cela sorte ».