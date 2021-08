Laura Bozzo fête ses 70 ans en bikini

. Laura Bozzo frappe avec une photo torride en bikini quelques jours après son 70e anniversaire

Ce n’est un secret pour personne que Laura Bozzo est une femme qui montre toujours ses qualités et ses talents, et à quelques jours seulement avant que l’animatrice de télévision célèbre ce qui sera son 70e anniversaire, la Péruvienne est devenue l’objet de l’envie de la bonne, exhibant sa silhouette en maillot de bain.

La communicatrice, connue sous le nom de Miss Laura, a posté une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle elle portait un maillot de bain à imprimé félin, qui affichait la silhouette stylisée qu’elle conserve à près de 70 ans.

Dans le clip, non seulement Laura exhibe son corps, mais elle est aussi très heureuse, rayonnante, avec une bonne énergie et dansant une salsa colombienne, alors qu’elle s’exhibe et prévient encore et encore qu’elle est sur le point d’arriver à ses 70 ans. date d’anniversaire.

“Quelques jours après avoir eu 70 ans, c’est mon message ne vous sentez jamais moins à cause de l’âge, ce n’est qu’un chiffre. Nous pouvons toujours réaliser nos rêves », a commenté Laura dans sa publication, avec laquelle elle a voulu servir d’exemple, soulignant qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser les rêves, et que nous devons vivre pleinement chaque minute, en lui montrant visage pour les femmes avec force.

«Et je leur dis: je veux qu’ils se souviennent de moi pour toujours, pour autonomiser les femmes en leur faisant voir que tout peut être réalisé à tout âge, et j’ai vécu le pire. Ils m’ont tout volé, mais me voilà, en train de lutter pour prendre de l’avance et je vais y arriver 💪🏼top les femmes », a ajouté Laura.

L’animatrice de télévision est née le 19 août 1951 à Callao, au Pérou, et a déclaré qu’elle voulait célébrer sa journée avec style.

Le bikini de Laura a tellement ravi ses fans, qui ont immédiatement partagé toutes sortes de phrases et de beaux messages envers le communicateur, à qui, en plus de sa silhouette, ils ont souligné sa force et son énergie, convenant qu’elle avait l’air plus jeune.

« Pour avoir 70 ans, c’est incroyable ! J’aime! Félicitations! 👏👏 “, ” Ce n’est pas l’âge, c’est l’attitude 👏👏👏👏 “, et” Belles salutations de Medellín Colombie, c’est l’attitude, car l’anniversaire n’est pas un symbole de vieillesse, mais de sagesse et de maturité, un câlin Énorme Laura ❤️ », étaient quelques-unes des phrases de ses fans.

D’autres en ont profité pour licencier ceux qui se moquaient de Laura pour montrer sa silhouette et pour danser la salsa à un rythme lent.

“Laura, ceux qui te critiquent sont envieux de ne pas être comme toi, salutations de Colombie👏👏👏”, “Wooo, 70 ans meilleur corps que beaucoup de jeunes femmes “, “Bravo Laura, tu es belle, quelle jeunesse, quel esprit, tu es grande.bénis et que tu les rencontres très heureux “et” Femme, tu es belle !!!! Que 70 rien !!! Tu es meilleure que moi, j’ai 40 ans 😍❤️ », ont ajouté les fans de Laura.