Laura Bozzo n’a pas été sanctionnée ; a dit qu’il avait des problèmes de santé dans les poumons – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

L’animatrice de télévision Laura Bozzo a demandé à un juge d’éviter la détention préventive officieuse pour des problèmes de santé présumés, ceci après que la mesure de précaution a été émise pour la commission probable d’un délit fiscal. La date limite pour se présenter volontairement à la prison “Santiaguito” d’Almoloya de Juárez, dans l’État de Mexico, s’est terminée à 17h00 ce vendredi.

Dans la requête déposée auprès des tribunaux de Naucalpan, la conductrice d’origine péruvienne a demandé la suspension de l’ordonnance du tribunal à son encontre après avoir fait valoir des problèmes de santé pulmonaire avec l’atténuation d’être une personne âgée, des conditions qui, selon elle, mettraient sa vie en danger en cas de étant hospitalisé.

Vers 17 heures ce vendredi, le délai de 48 heures pour se présenter volontairement à ce criminel a pris fin après une enquête pour la vente présumée d’un bien immobilier de plus de 12 millions de pesos, qui avait été saisi par le Service d’administration fiscale (SAT) .

Il convient de rappeler que le parquet général (FGR) a pris la décision puisque lors des enquêtes il a été fait savoir qu’en plus de la vente, il n’a pas non plus révélé son adresse à l’autorité.

L’activité à l’extérieur du Centre de Prévention et de Réinsertion Sociale de Santiaguito était constante pendant la matinée car il y avait des visites de proches, cependant elle a diminué l’après-midi.

Compte tenu de l’arrivée possible de l’animateur de télévision dans cette prison, aucune opération spéciale n’a été déclenchée par des éléments du Secrétariat de sécurité de l’État de Mexico (SSEM) et pendant la journée il n’y avait aucun signe que le corps des avocats du chauffeur apparaissent à proximité.

Il est à noter que ce centre de réinsertion sociale mexicain est mixte et abrite environ 351 femmes entre poursuivies et condamnées, selon les informations de la Commission des droits de l’homme de l’État du Mexique (CODHEM).

La femme de 68 ans est célèbre pour avoir dirigé diverses émissions de magazines dans lesquelles elle a exposé des cas de prétendus problèmes d’origine familiale dans lesquels elle a écouté les versions des personnes impliquées, a rendu un verdict et même soutenu les personnes dans le besoin en fournissant des outils de travail, soins psychologiques ou juridiques.

