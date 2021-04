Laura Bozzo ne veut pas être discriminée par Lola Cortés et par qui que ce soit – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’animatrice participe au programme «Hoy» dans le cadre de la section «Las estrellas bailan» où elle partage un morceau avec Carlos Bonavides, cependant, les critiques de Cortés ont été sévères comme ce matin.

«Ce qui m’a le plus blessé à propos de Lolita Cortés, c’est qu’à un moment donné, elle a dit ‘… parce que mes gens ici savent danser’ comme pour dire que je ne suis pas d’ici et que la discrimination me semble absolument ridicule parce que même si elle a eu la chance de naître ici je l’ai choisi de tout mon cœur et je ne permettrai à personne de me discriminer ou de me faire moins », commente-t-il dans une interview.

“Elle ne m’a pas vu totalement, elle n’a pas vu la répétition, l’effort, j’y donne mon âme et comme je lui ai dit devant la caméra ‘tu es venu à zéro pour ne pas me voir comment je danse, je n’ai pas pour vous montrer tout ce que je montre aux gens que j’aime.

Laura explique également que bien qu’au Mexique, elle soit connue pour son émission-débat et pour sa phrase classique «laissez passer le malheureux», elle est une communicatrice et peut et a fait d’autres sortes de choses.

«Tout le temps que je faisais le programme avec Magda, c’était toujours un défi pour nous de faire quelque chose de différent et d’une certaine manière être capable de danser et de faire différentes choses, je me sens très heureux, je pense que je peux donner pour beaucoup plus de choses ,” il dit.

J’adore mon projet, cela m’a conduit à être «Laura en Amérique» et je continuerai à le faire mais en même temps j’aimerais pouvoir faire d’autres choses aussi ».

Pour l’animatrice, l’important de participer à l’émission «Hoy» est de divertir son public, c’est pourquoi elle condamne les critiques de Cortés.

“En ce moment dans mon pays le Mexique, je crois qu’il faut espoir, rire, s’amuser, c’est un moment très tragique que nous vivons et je veux donner une lumière d’espoir, de plaisir”, explique-t-il.

«(La critique) me vaut, je sais qu’elle est la meilleure chorégraphe, un talent, mais je suis ici simplement pour amuser les gens, leur faire passer un bon moment, rivaliser avec Carlos qui est un grand être humain et je pense définitivement pour moi, c’est amusant de danser, pas pour elle ».

Bozzo souligne qu’en travaillant avec une chorégraphe et en n’étant pas la responsable comme d’habitude dans ses programmes, elle apprend à obéir aux ordres qui lui sont donnés.

“J’ai appris cela de Magda: quelle est ma place, comment respecter, valoriser, apprendre des autres et je suis en période d’apprentissage.”

Par: El Universal