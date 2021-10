Laura Bozzo perd son procès contre Gabriel Soto et Iriana Baeva – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La présentatrice péruvienne Laura Cecilia Bozzo Rotondo, plus connue sous le nom de Laura Bozzo, a perdu le procès que Gabriel Soto et Irina Baeva ont intenté contre elle pour atteinte aux mœurs et devra indemniser.

C’est le directeur du magazine spécialisé TV Notes Gil Barrera, qui a confirmé l’information via son compte Twitter.

« Je suis en mesure de confirmer que Laura Bozzo a perdu le procès pour préjudice moral intenté par Gabriel Soto, Irina Baeva », a-t-il écrit.

« Mlle Laura – toujours en fuite – s’est déchaînée contre eux dans une émission de télévision et doit compenser. Dernière minute », a ajouté le directeur éditorial du média spécialisé.

Comme spécifié dans la résolution de la Cour supérieure de justice de Mexico, Laura Bozzo devra payer les acteurs pour dommages moraux.

Fin 2020, Laura Bozzo était poursuivie par les deux acteurs pour préjudice moral :

« Le préjudice moral est approuvé par nous. Il y a des vidéos où toutes les diffamations sont, désolé de le répéter, mais Laura a dit qu’Irina était la fille d’un pu… dérangé, vole des maris « , a expliqué Gustavo Herrera, avocat des acteurs.

« Et Gabriel Soto a souligné qu’il pensait avec ses parties génitales, qu’il était un désobéissant et l’a appelé ‘Le malheureux de 2019 « , a-t-il ajouté.