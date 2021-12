Laura Bozzo Préparez la série de sa vie ! Il dira tout en détail

Récemment, il est devenu connu que la célèbre Laura Bozzo prépare un série de sa vie et racontera ses problèmes avec les autorités mexicaines, une série qui sera sans aucun doute extrêmement intéressante.

Après ses démêlés avec les autorités mexicaines, Laura Bozzo a dit qu’elle envisageait de faire une série où elle parlera d’elle la vie et les controversé qui a joué.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques mois, Laura Bozzo était de retour dans la polémique après avoir eu des problèmes avec la SAT.

À la suite de cela, il a été fouillé partout, mais finalement un juge a annulé le mandat d’arrêt contre lui.

Et maintenant qu’on n’en veut plus, le avocat péruvien a parlé des plans pour exécuter une biosérie.

Dans une interview accordée à divers médias, Laura Bozzo a déclaré qu’après les problèmes juridiques qu’elle a connus, certaines sociétés de production la recherchent pour poursuivre une série de sa vie.

J’ai déjà trois propositions, une entreprise très importante et nous verrons ce qui se passera. Il y a aussi une plateforme ».

Bozzo a souligné que dans la série, il parlera de sa vie et abordera des sujets tels que l’assignation à résidence qu’il a vécue pendant trois ans au Pérou, en plus peut-être de son ex-partenaire, Cristian Zuárez ayant également une participation à la biosérie. .

Une partie de l’histoire, c’est dix-sept ans, et c’est l’assignation à résidence et tout ce que j’ai vécu avec Cristian Zuárez. Il participera à cette partie au cours de ces dix-sept années. »

De plus, l’animatrice a assuré qu’elle ne sait pas qui pourrait produire sa série, cependant, elle a souligné qu’elle parlera des problèmes qu’elle a eus avec les autorités mexicaines.

Pour l’instant je ne sais pas qui va le produire, ça dépend, il y a trois propositions. Ce qui va être le plus spectaculaire dans cette série, ce sont les trois mois (le temps de ses problèmes avec le Trésor) ».

En revanche, la conductrice a partagé son grand bonheur, car dans très peu de temps elle deviendra grand-mère pour la première fois, car sa fille Victoria est enceinte.

Ma fille est enceinte, je suis grand-mère. Elle va naître les premiers jours de janvier et elle va venir, je dois terminer tout ce processus et ma plus jeune fille vient ici. Je suis très heureuse d’être grand-mère ».