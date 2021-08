Laura Bozzo s’exhibe trop sur la plage à presque 70 ans | Instagram

Actuellement, le nom de Laura Bozzo est partout, connu sous le nom de avocat des pauvres est en difficulté, mais rien de tout cela ne semblait vrai il y a quelques jours, alors que la présentatrice de télévision se vantait trop d’elle-même sur les réseaux sociaux depuis la plage.

Dans la vidéo c’est pareil Laura Cecilia Bozzo Rotondo Il a partagé sur son compte Instagram officiel, il peut être vu vêtu d’un maillot de bain rayé sur mesure qui a montré sa silhouette et plus que cela à la perfection.

Bien que certains considèrent Laura Bozzo comme peu attirante, il semble que la célèbre femme s’en soucie peu, alors chaque fois qu’elle veut porter des maillots de bain et des vêtements que certains diront, ils ne sont pas flatteurs pour son physique et son âge.

laura bozzo Complétée à son style unique avec d’énormes lunettes de soleil, ses cheveux complètement relevés et quelques accessoires, l’hôte de Laura en Amérique n’a pas cessé de danser sur l’enregistrement.

REGARDEZ LAURA BOZZO PROFITEZ DE LA VIE ICI

Bozzo a profité de sa publication pour envoyer un message profond à ses followers dans lequel il dit vouloir être un exemple pour les femmes et qu’il n’y a pas d’âge pour les rêves, puisque ce n’est qu’un chiffre.

Jours d’avoir 70 ans c’est mon message Ne jamais se sentir moins à cause de l’âge c’est juste un nombre nous pouvons toujours réaliser nos rêves et je vous dis que je veux que vous vous souveniez de moi pour toujours pour autonomiser les femmes en leur faisant voir que tout peut se faire réaliser à tout âge et j’ai vécu le pire, ils m’ont tout volé, mais là j’ai du mal à aller de l’avant et j’y arriverai top femmes .