Laura Dern réagit à l’ombre de Reese Witherspoon pour ne pas avoir répondu aux appels

in

Les choses deviennent un peu folles après Reese Witherspoon a appelé Laura dern pour ne pas avoir décroché son téléphone.

Jeudi 19 août, les deux stars, qui ont joué dans le film Wild de 2014, ont dissipé un désaccord ludique sur les réseaux sociaux après que Reese se soit plaint sur Instagram que l’actrice de Jurassic Park n’ait pas répondu à l’appel FaceTime de Reese.

Le va-et-vient a commencé le matin lorsque Reese a posté une capture d’écran d’elle-même en train de reculer après avoir tenté en vain de joindre son amie sur FaceTime. “Dern ? Tu es là ?”, a légendé l’actrice de 45 ans de The Morning Show.

Parmi les célébrités à réagir dans la section des commentaires figurait la co-star de Laura’s Big Little Lies Nicole Kidman, qui a posté des emojis pleurant en riant, cœur et vertige. En outre, Isla Fisher a écrit: “Dern it!” tandis que les intentions cruelles de Reese et la co-star de Legally Blonde Selma Blair ajouté, “Hahhhahahahaha.”

Cela a conduit Laura, 54 ans, à publier une vidéo sur son propre compte Instagram d’elle-même en lui demandant “Quoi ?” et elle a tagué Reese. La star de Little Fires Everywhere s’est ensuite rendue dans la section des commentaires pour partager: “Répondez au TÉLÉPHONE !!!!”