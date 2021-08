Laura Flores laisse sa fille et son petit ami dormir ensemble pour cette raison

in

Il a dit que lorsqu’il a appris que son père avait découvert que le chanteur et Fachelli avaient voyagé ensemble, il avait décidé de se marier pour éviter les préjugés. Laura a décrit cette relation comme “violente” et a même commenté : “Ce mariage n’avait pas à être.”

En raison des souffrances et des expériences qu’elle a vécues dès son plus jeune âge, Laura Flores a décidé d’être une mère beaucoup plus ouverte avec ses enfants.

“Je suis très ouverte en tant que mère et quand (sa fille María de 22 ans et son petit ami) arrivent à la maison, parce qu’elle est à l’université, elle rentre à la maison avec son petit ami et ils restent dans leur chambre”, a-t-elle déclaré. le programme.

“Beaucoup de gens me disent : ‘Comment tu fais ça ?’. Dieu merci, j’ai une ouverture d’esprit avec ma fille, je la respecte et elle sait comment gérer sa sexualité, elle sait se respecter et les choses ont fonctionné pour elle ,” il ajouta.