Laura G quitte-t-elle Venga la Alegría, rejoint-elle le programme Hoy ? | Instagram

Laura González, mieux connue sous le nom de Laura G, a surpris ses followers en ne se présentant pas le lundi 1er novembre dernier en animant la matinale TV Azteca Viens la joie, a quitté les forums du célèbre programme télévisé.

L’absence de l’ancien partenaire de Carlos Loret de Mola a suscité des spéculations sur les raisons pour lesquelles il quitterait Venga la Alegría et parmi eux se trouvait la possibilité d’aller à la compétition, le Hoy Program.

Pendant ce temps, les gens qui n’aiment pas tant la présence du présentateur à Venga la Alegría ont profité des réseaux sociaux pour montrer leur joie de l’absence de Laura G; Cependant, elle n’était pas la seule à être absente, puisque ni Cynthia Rodríguez, la petite amie de Carlos Rivera, n’était dans la matinée.

Cependant, la spéculation a pris fin après que les plus curieux se soient rendus sur Instagram de Laura pour savoir ce qui se passait. La célèbre présentatrice de télévision a partagé des images qu’elle ne profitait ni plus ni moins que de vacances, profitant de ses enfants et profitant de la moindre occasion de se reposer, tant malgré ceux qui n’aiment pas la voir à l’écran, à Il semble comme la femme de Monterrey reviendra bientôt à Venga la Alegría.

Depuis son scandale avec Loret de Mola et une cabane, Laura G est devenue une figure controversée. Les images avec la journaliste l’ont longtemps éloignée du petit écran et autant que possible de l’œil du public.

La célèbre femme a expliqué à quel point cette situation l’a affectée et à quel point elle a dû travailler dur pour pouvoir laisser ce chapitre de sa vie derrière elle et reprendre sa carrière à la télévision. C’est en 2018 que Laura G décidé de le faire main dans la main avec TV Azteca.

On a beaucoup parlé de la permanence de Laura à Venga la Alegría, car les rumeurs indiquent qu’elle n’est pas en faveur de ses compagnons et aussi, il a été dit qu’elle était sur le point de partir et que ce n’était ni plus ni moins que Pati Chapoy qui voulu la prendre à vos côtés au sein de l’équipe Ventaneando.

On a dit aussi et elle a elle-même corroboré qu’elle est tout le temps en retard à VLA et a avoué que le producteur sait qu’elle n’arrivera jamais en avance puisque c’est elle-même qui s’occupe de sa famille et leur laisse le petit déjeuner et les autres avant de quitter la maison.