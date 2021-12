Laura Gómez, leader exceptionnelle du Championnat d’Espagne

La malagueña Laura Gomez a présenté ce vendredi une carte de 68 coups, quatre sous le par pour le terrain, et est le leader exceptionnel après la deuxième journée de la Championnat d’Espagne professionnel féminin, dixième et dernier test du Circuit de golf de Santander 2021 ainsi que le circuit d’accès au ‘Ladies European Tour’ (LET), ce qui est contesté dans le Real Club Sevilla Golf.

Gómez, qui le jour venteux qui a ouvert le tournoi jeudi, l’a co-dirigé avec la femme de Cadix Julia Sanchez Après avoir terminé le parcours avec 71 coups, ce vendredi il a retrouvé une journée ensoleillée et calme, avec laquelle il a amélioré son score avec 68 coups sûrs.

𝙎𝙖𝙣𝙩𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧 ñ𝙖 𝙁𝙚𝙢𝙚𝙣𝙞𝙣𝙤 | 𝓛𝓪𝓾𝓻𝓪 𝓖ó𝓶𝓮𝔃 : « Dans les neuf premiers trous, j’ai joué très solidement, mais je n’ai pas réussi de putt. Au 9e, j’ai obtenu un très long birdie et j’ai pris confiance en moi. « Pic.twitter.com/I4YhHmK6Ab – rfegolf (@rfegolf) 3 décembre 2021

Après le Malaga, qui a maintenant un revenu pour la troisième journée de cinq coups, le Malaga aussi est à égalité Ana Peláez, Navarre Elena Hualde et la bercelonesa Mireia Prat, tandis que six sont Marta Sanz de Madrid et Camilla Hedberg de Barcelone.

Classification

2e jour (par 72)

139 Laura Gomez, 71-68

144 Ana Peláez, 74-70

Elena Hualde, 74-70

Mireia Prat, 73-71

145 Marta Sanz, 74-71

Camille Hedberg, 72-73