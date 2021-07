Laura Hamilton de A Place in the Sun forcée de s’excuser après un contrecoup ⋆ .

Laura Hamilton de A Place in the Sun a été forcée de s’excuser pour un article qu’elle a écrit sur certains des chasseurs de propriétés de l’émission après avoir reçu des réactions de la part des fans.

La femme de 39 ans a posté une vidéo sur Instagram cette semaine sur les chasseurs de maisons avec lesquels elle a travaillé pour l’émission Channel 4.

Laura a accueilli A Place in the Sun depuis 2012, et l’émission voit des experts immobiliers aider les couples britanniques qui cherchent à quitter leur maison dans la morne Grande-Bretagne pour un endroit au soleil.

Les fans de l’émission ont été bouleversés par ses commentaires concernant les contraintes financières du chasseur de maisons.

Laura a mis en ligne une vidéo traitant des problèmes rencontrés par les gens lorsqu’elle était à Benalmádena, dans le sud de la Costa Del Sol.

“J’ai posté une histoire pour dire que nous étions à Fuengirola, et la recherche de propriété de cette semaine a été assez difficile car nous avons un budget limité de 80 000 £”, a-t-elle déclaré.

Laura Hamilton a répondu au contrecoup de A Place in the Sun (Photo: Rex/Instagram/@laurahamiltontv)

“Maintenant, si quelqu’un connaît les prix de l’immobilier sur la Costa del Sol, il saura que 80 000 £ est un budget difficile.”

Elle mentionne également que les chasseurs de logements sont conscients des contraintes imposées par leur budget et des types de logements qu’ils peuvent s’offrir en conséquence.

Le présentateur a poursuivi: “Quelqu’un m’a envoyé un message et m’a dit que je n’étais pas très gentil de dire aux gens que c’était un petit budget.

« Donc, je suis désolé si j’ai offensé quelqu’un, mais je n’ai rien dit qui ne soit pas vrai et mes chasseurs de maisons ne sont pas du tout offensés.

“En fait, ils sont très satisfaits de ce que nous leur avons montré et nous sommes sur le point de faire le dernier chat.”

Elle s’est excusée si les gens étaient offensés par ses commentaires (Photo: Channel 4)

Laura s’est précédemment ouverte sur l’autre type de DM indésirables qu’elle reçoit de la part des fans, la star étant bombardée d’images plutôt risquées et classées X d’admirateurs.

La présentatrice a révélé qu’elle avait reçu quelques messages directs de ceux qui en montraient un peu trop – et un avec une utilisation particulière pour un masque facial.

Plus : Laura Hamilton



Elle a expliqué: «J’ai reçu un message il n’y a pas si longtemps de quelqu’un qui était une photo d’eux avec un masque facial sur leurs parties intimes.

“Et puis la ficelle du masque facial sur leurs fesses, et j’étais comme:” Je n’ai pas besoin de voir ça. ” Je viens de le bloquer tout de suite.

