Laura Hamilton de A Place In The Sun révèle des ecchymoses au milieu d’un trouble 10z viral

La présentatrice de A Place In The Sun, Laura Hamilton, a partagé la réalité de sa maladie auto-immune, qui la laisse avec de graves ecchymoses et des saignements.

La star de la télévision a expliqué qu’elle voulait faire une pause dans le partage de photos Instagram soignées pour montrer les effets du trouble sur son corps.

Dans une image, on voit Laura levant son bras tout en prenant un selfie dans le miroir, pour révéler des ecchymoses sur la partie interne de son bras.

Elle a écrit en légende: “Cette semaine, j’ai peut-être posté quelques photos dans de jolies robes, mais c’est la réalité de ce qu’il y a en dessous et de ce que vous ne pouvez pas voir…

«J’ai eu des ecchymoses sur les bras et mes gencives saignent. C’est ITP.

Partageant un aperçu de ce qu’est le trouble, Laura a poursuivi: «La thrombocytopénie immunitaire (ITP) est un trouble auto-immun qui peut entraîner des ecchymoses et des saignements faciles ou excessifs. Le saignement résulte de taux anormalement bas de plaquettes, les cellules qui aident à la coagulation du sang.

«Si vous souffrez d’ITP, mes pensées sont avec vous. Ne vous laissez pas abattre. Suis tes rêves. Tout est possible. Il n’est pas nécessaire de le laisser vous retenir…’

Laura a reçu le soutien de ses followers, y compris Anna Williamson qui a écrit: “Que Dieu vous bénisse Laura, ça a l’air douloureux xxx.”

Un adepte a pu se rapporter à la bataille pour la santé de Laura, comme ils l’ont révélé: «Je suis également une victime du PTI, ainsi que d’autres maladies auto-immunes. Merci d’avoir partagé et publié à ce sujet, d’une manière inhabituelle, c’est réconfortant.’

Un autre a révélé: “J’ai été diagnostiqué à l’âge de 7 ans et j’ai vécu un enfer quand j’étais enfant, mais je vis maintenant confortablement avec le PTI.”

“Je n’aurais jamais su que vous aviez ça, vous continuez si bien malgré les difficultés”, a déclaré un autre fan de soutien.

Laura, 39 ans, avait précédemment révélé qu’elle avait remarqué pour la première fois des symptômes de PTI alors que sa fille Talia n’était qu’un bébé et qu’elle avait remarqué des ecchymoses sur ses jambes.

«Au début, je me suis demandé si les ecchymoses pouvaient être causées par mon alimentation. J’ai toujours été quelqu’un qui a eu des bleus assez facilement de toute façon, mais c’était plus que normal », a-t-elle déclaré précédemment au Mirror.

“J’ai commencé à essayer de me diagnostiquer et de voir ce qui n’allait pas et cela a abouti à toutes sortes de choses effrayantes.”

