Laura Ingraham accuse les libéraux de vouloir voler des enfants ⋆ 10z viral

La faiseuse de bruit de Fox News, Laura Ingraham, a affirmé dans l’édition de jeudi de The Ingraham Angle que les libéraux se préparent à voler les enfants des gens et à les « endoctriner » dans une culture de haine et de sentiment « anti-américain ».

Voici ce qu’elle a dit dans une diatribe frénétique remplie de mots à la mode de droite :

Mais d’abord, cachez vos enfants. C’est l’objectif de « Angle » de ce soir. Maintenant, on dit souvent que les enfants sont notre avenir, et bien sûr, c’est exactement pourquoi la gauche veut les prendre à des parents qui n’adhèrent pas à leur programme tordu. Partout où vous regardez, de multiples façons, les forces font des heures supplémentaires pour saper les droits parentaux et leurs valeurs judéo-chrétiennes, des syndicats d’enseignants aux militants pour l’égalité des sexes en passant par les promoteurs de vaccins de Biden, nous assistons à un effort concerté soutenu par certains des plus grands intérêts là-bas pour endoctriner nos enfants dans un état d’esprit sombre d’anti-américanisme. Maintenant, cette nouvelle normalité nécessite de saper l’histoire américaine. Il s’agit d’enseigner des concepts en rupture directe avec l’idéal de la famille nucléaire.

Ingraham, dont la réputation est parsemée – non, entièrement assaisonnée de racisme et de fanatisme – promulgue une propagande toxique conçue pour perpétuer sa marque obtuse de suprématie blanche. Le problème pour Ingraham et ses complices tels que Tucker Carlson est que l’histoire de ce pays est assez sombre, cependant, ils agissent comme s’ils en étaient personnellement blâmés. Au lieu d’encourager l’illumination historique pour un avenir meilleur, Ingraham et ses semblables usent de leur pouvoir pour maintenir la supériorité blanche.

Mais bien sûr, la gauche arrive pour vos enfants – dès qu’ils auront fini de vous prendre vos armes.

