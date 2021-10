Laura Ingraham critique les réseaux pour avoir fait des pointes sur la sonde Russiagate de Durham

Vendredi, dans The Ingraham Angle, reprenant les récents reportages de NewsBusters, l’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, a fustigé les médias libéraux pour avoir minimisé les développements les plus récents dans l’enquête sur les actes répréhensibles des personnes impliquées dans l’enquête sur la collusion anti-Donald Trump Russie.

Ingraham a commencé par rappeler que l’avocat spécial John Durham a émis des assignations à comparaître contre le cabinet d’avocats Perkins Coie qui a poussé le canular de collusion avec la Russie alors qu’il représentait les démocrates pendant la campagne de 2016 :

INGRAHAM : Hier soir, l’avocat spécial John Durham a largué sa deuxième bombe en seulement deux semaines. Il a délivré des citations à comparaître à l’un des cabinets d’avocats les plus politiquement connectés du pays. Ça s’appelle Perkins Coie. Maintenant, en 2016, ce cabinet d’avocats représentait le DNC et la campagne Clinton, qui ont ensuite bien sûr utilisé le cabinet pour acheminer de l’argent vers l’ancien espion britannique Christopher Steele.

Elle a ensuite porté son attention sur le rôle des médias dans le trafic de la chasse aux sorcières anti-Trump et dans la désinformation du public : « Et, comme nous nous en souvenons tous, les principaux méchants ici ont été aidés et encouragés par un complexe médiatique corrompu de gauche qui a attisé les fraudeurs. Accusations de collusion de la Russie depuis des années.

Avec une image d’un article de NewsBusters en arrière-plan, elle s’est rapidement rappelée :

Et lorsque la nouvelle de l’assignation à comparaître de Durham a éclaté, les collaborateurs d’Hillary dans la presse – ils ont en quelque sorte décidé de la minimiser ou de l’ignorer complètement. Ainsi, hier soir, ABC et CBS se sont moqués des mesures prises par Biden pour économiser sa grosse facture, ainsi que sa facture pour garder nos frontières grandes ouvertes. Et la sonde Durham n’a pas non plus fait NBC Nightly News, mais, eh bien, ils ont trouvé le temps de faire une fonctionnalité très importante sur la programmation de l’émission de mi-temps du Super Bowl.

Des extraits des médias ont été diffusés, y compris des personnalités de CNN comme le contributeur Andrew McCabe qui a tenté de minimiser l’importance des développements les plus récents.

ANDREW MCCABE, ANALYSTE CNN : Eh bien, c’est tout à fait vrai. Il y a vraiment très peu de choses ici concernant ce qu’il est censé avoir été engagé pour enquêter. (saut de montage) L’acte d’accusation récent, et ces citations à comparaître tiennent vraiment le FBI plus en position de victime que de sujet d’enquête.

Un peu plus tard, lors d’une discussion avec Mollie Hemingway et l’ancien attaché de presse de George W. Bush, Ari Fleischer, Hemingway s’est plaint que les républicains ont été trop indulgents envers les personnalités des médias libéraux après leur mauvaise gestion de l’enquête sur la Russie : « Et puis il y a les médias complètement répréhensibles. qui l’a régurgité sans critique. Il y a une certaine responsabilité à rendre aux responsables corrompus du FBI et à la campagne Clinton. »

Elle a ensuite réprimandé les républicains de Virginie pour avoir autorisé Chuck Todd de NBC à organiser le débat au poste de gouverneur.

En novembre dernier, lorsque McCabe a admis sous serment devant le Sénat américain qu’il avait signé un mandat de la FISA pour surveiller le conseiller de campagne Trump Carter Page qui contenait de la désinformation, Fox News l’a appelé, mais CNN a tenté de rejeter la nouvelle contre McCabe, qui travaillait déjà à l’époque comme analyste pour CNN.

Cet épisode de The Ingraham Angle a été sponsorisé en partie par Relief Factor. Leurs coordonnées sont liées. Faites-leur savoir que vous appréciez leur soutien à un journalisme si important qui aide à combattre les médias libéraux dominants.

La transcription suit :

L’angle d’Ingraham

1er octobre 2021

22h00, heure de l’Est

LAURA INGRAHAM : Hier soir, l’avocat spécial John Durham a largué sa deuxième bombe au cours des deux dernières semaines. Il a délivré des citations à comparaître à l’un des cabinets d’avocats les plus politiquement connectés du pays. Ça s’appelle Perkins Coie. Maintenant, en 2016, ce cabinet d’avocats représentait le DNC et la campagne Clinton, qui ont ensuite bien sûr utilisé le cabinet pour acheminer de l’argent à l’ancien espion britannique Christopher Steele. Maintenant, Steele, à son tour, a utilisé les fonds pour financer son faux dossier sur le candidat de l’époque, Donald Trump.

Soit dit en passant, cela ne vient que deux semaines – cette assignation – après que le grand jury fédéral a inculpé l’ancien avocat de carrière de Perkins, Michael Sussman, pour avoir menti au FBI lors d’une réunion de 2016 qui a contribué à déclencher l’enquête Trump Russie. Maintenant, nous ne savons pas pourquoi Durham a mis autant de temps à le faire, mais nous serons peut-être enfin sur le point d’apprendre jusqu’où les Clinton et leurs alliés sont allés dans tous leurs efforts pour détruire Donald Trump, sa campagne et son présidence. Et quand la vérité sortira, nous verrons aussi à quel point l’État profond était investi dans le deep sixing de Trump. Leur objectif était de contrecarrer l’agenda de Trump et de le mettre sur la défensive dès le premier jour.

Et, comme nous nous en souvenons tous, les principaux méchants ici ont été aidés et encouragés par un complexe médiatique corrompu de gauche qui a attisé les accusations de collusion frauduleuse de la Russie pendant des années. Au fait, rappelez-vous qu’aucun de ces gens des médias n’a décidé de démissionner après son rôle dans tout cela. Il n’y a pas eu de mea culpas. Et, pour autant que je sache. il n’y a eu aucune reddition de comptes. Semble familier? Cela ressemble à ce qui se passe au Pentagone de Biden.

Et lorsque la nouvelle de l’assignation à comparaître de Durham a éclaté, les collaborateurs d’Hillary dans la presse – ils ont en quelque sorte décidé de la minimiser ou de l’ignorer complètement. Ainsi, hier soir, ABC et CBS se sont moqués des mesures prises par Biden pour économiser sa grosse facture, ainsi que sa facture pour garder nos frontières grandes ouvertes. Et la sonde Durham n’a pas non plus fait NBC Nightly News, mais, eh bien, ils ont trouvé le temps de faire un long métrage très important sur la programmation de l’émission de mi-temps du Super Bowl. … Bien sûr, le black-out de l’actualité s’est étendu à MSNBC, qui a passé des années à diner sur les complots russes tordus.

(…)

Mais CNN a certainement donné raison aux développements de Durham.

ANA CABRERA, HOST CNN: Il semble qu’il ne livre pas le gros poisson promis par l’ancien président Trump et le procureur général Bill Barr.

EVAN PEREZ, JOURNALISTE DE CNN : Exactement. Après environ deux ans et demi, vous savez, il n’y a eu que ces deux actes d’accusation, et ils étaient franchement très minces.

INGRAHAM : Maintenant, ce qui est vraiment le plus mince ici, c’est leur crédibilité et leur objectivité. C’est inexistant. Wolf Blitzer a même sorti l’un des gars les plus gluants de ce drame en cours, l’ancien directeur du FBI Andrew McCabe

WOLF BLITZER : Est-ce l’action d’un avocat spécial qui, une fois de plus, après deux ans d’enquête, n’a trouvé pratiquement pas grand-chose – du moins pas encore ?

ANDREW MCCABE, ANALYSTE CNN : Eh bien, c’est tout à fait vrai. Il y a vraiment très peu de choses ici concernant ce qu’il est censé avoir été engagé pour enquêter. (saut de montage) L’acte d’accusation récent et ces assignations à comparaître tiennent vraiment le FBI plus en position de victime que de sujet d’enquête.

INGRAHAM : La rotation ne s’arrête jamais.

(…)

MOLLIE HEMINGWAY, CONTRIBUTEUR DE FOX NEWS : Il existe trois groupes différents de mauvais acteurs. Il y a la campagne Clinton et leur cabinet d’avocats qui ont inventé le canular et l’ont inventé, la plupart du temps de toutes pièces. Il y a les agents de renseignement corrompus qui l’ont transformé en arme. Et puis il y a les médias complètement répréhensibles qui l’ont régurgité sans critique. Les responsables corrompus du FBI et la campagne Clinton peuvent rendre des comptes.

Mais les médias sont vraiment les mauvais acteurs. Ce sont eux qui ont rapporté ce jour après jour pendant des années, sapant une administration, affectant les élections de 2016, les élections de 2018 et les élections de 2020. Et à cause des lois de notre pays, vous ne pouvez pas faire grand-chose, même s’ils ont probablement menti en connaissance de cause à propos de tout cela. Mais une chose qui peut être faite est que les conservateurs et les victimes et les républicains qui ont été victimes de cela doivent les tenir pour responsables.

Voici une façon de ne pas les tenir pour responsables. Chuck Todd – qui travaille sur un autre réseau – a menti sur la collusion avec la Russie pendant des années. Il a brutalement attaqué les républicains qui ont tenté de riposter. Il a défendu les acteurs de l’État profond alors qu’ils mentaient. Les républicains de Virginie l’ont invité à organiser leur débat au poste de gouverneur où ils ont permis que cela se produise lorsque leur candidat a débattu avec lui en tant que modérateur. Il n’y a aucune raison pour qu’un théoricien du complot et un menteur à ce niveau ait accès aux républicains.