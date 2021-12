Laura Ingraham fait exploser Liz Cheney, les médias sur les textes de Meadows; rejoue ses condamnations anti-émeutes

Après que la représentante du Wyoming GOP Elizabeth Cheney ait lu des textes de trois hôtes de Fox News au chef de cabinet de l’époque de la Maison Blanche, Mark Meadows, dans le dossier du Congrès lors de la dernière audience du comité de la Chambre le 6 janvier, Laura Ingraham a repoussé les affirmations et les insinuations selon lesquelles elle était irresponsable. , hypocrite ou ne professant pas publiquement sa véritable opinion sur les émeutes qui se déroulaient à l’époque.

Plus tôt mardi, Cheney – précédemment nommé vice-président du comité par son chef, le représentant démocrate du Mississippi Bennie Thompson après que la plupart des républicains affectés à la direction du parti aient été empêchés de participer plus tôt cette année – a lu à haute voix des messages texte entre Ingraham, Sean Hannity et Brian Kilmeade à Meadows individuellement le jour de l’émeute.

« Cela a envoyé les hacks des médias de gauche en mode ‘Spin & Diffame’. Bien sûr, les médias du régime essayaient de déformer ce message pour essayer de me traiter de menteur et d’hypocrite qui a sonné l’alarme en privé le 6 janvier mais l’a minimisé en privé , » elle a dit.

Cheney, un adversaire virulent de l’ancien président Trump, a déclaré mardi au Congrès qu’Ingraham et d’autres « savaient [Donald Trump] nécessaire d’agir immédiatement ».

Représentant Liz Cheney, R-Wy. (Jim Bourg/Pool via AP, Fichier)

« Mark, le président doit dire aux gens du Capitole que cela nous fait tous du mal – il détruit son héritage », a-t-elle lu dans les messages d’Ingraham. Meadows a depuis été poursuivi pour outrage par le comité après avoir récemment interrompu sa coopération.

Ingraham a déclaré mardi soir que l’idée insinuée qu’elle avait publiquement encouragé les émeutiers, apparemment en tant que partisan de la prétendue cause pro-Trump, était un « gros mensonge » diffusé par Cheney et des journalistes comme Aaron Blake du Washington Post.

Elle a souligné un long tweet de Blake plus tôt dans la journée, affirmant qu’il « avait grossièrement mal interprété ce que j’avais dit dans le but de me salir ».

Le président du comité de la Chambre 1/6, Bennie Thompson du Mississippi (capture d’écran).

« [Blake] n’était pas seul. Le propagandiste en chef de CNN, Brian Stelter, s’est joint au smearfest en écrivant qu' » ils savaient tous la vérité tout de suite dans la nuit du 6 janvier, Ingraham lançait des théories du complot… sur la base d’un mensonge qu’elle a poussé encore et encore « », a-t-elle déclaré, lisant à partir de Les commentaires de Stelter à un moment donné.

Ingraham a déclaré qu’elle n’avait jamais soutenu les « théories du complot » électorales concernant une élection volée en 2020, comme l’accusait Stelter.

Elle a ajouté que les affirmations de Stelter à propos d’elle affirmant que le groupe marxiste Antifa avait infiltré les manifestants avaient en effet été clarifiées par Ingraham lors d’un nouveau reportage comme « non fondées ».

« Un autre fait gênant que ces petits hommes ont laissé de côté : s’ils avaient pris la peine de regarder ce que j’ai dit la nuit du 6 janvier ou de lire l’un de mes tweets publics de l’après-midi du 6 janvier, ils n’auraient pas pu nier la vérité.

Elle a ensuite rejoué des parties de son « Angle » de l’émission de ce soir-là :

« Le Capitole était assiégé par des gens qui ne peuvent être décrits que comme antithétiques au mouvement MAGA. Maintenant, ils n’étaient probablement pas tous des partisans de Trump, et il y a eu des rapports selon lesquels des sympathisants d’Antifa auraient pu être éparpillés dans la foule.

« Le fait est que si vous étiez un partisan de Trump essayant d’afficher votre soutien au président, les bouffonneries d’aujourd’hui au Capitole ont fait exactement le contraire.

« Ceux qui ont violé la sécurité de Capitol Hill aujourd’hui, quels qu’ils soient, c’étaient des criminels. J’ai assisté à des dizaines d’événements Trump, et les actions criminelles que nous avons vues aujourd’hui ne représentent pas ce mouvement. »

« Est-ce que ça sonne comme si je le minimisais pour vous », a-t-elle demandé. Ingraham a ensuite lu ses tweets publics du 6 janvier :

« La violation de la sécurité au Capitole est honteuse et le président doit dire à tout le monde de quitter le bâtiment maintenant. 14 h 44 Tout le monde pense que le mouvement MAGA est délirant. Cela nuit au mouvement, à l’héritage de Trump et bien sûr au pays. «

« Le président devrait ordonner [National Guard] pour sécuriser le Capitole immédiatement.

« Quand il y a une grande foule, il y aura invariablement de mauvais acteurs, mais le blâme sera jeté aux pieds de la Maison Blanche si le Capitole n’est pas nettoyé rapidement. »

« Maintenant, tout cela est de notoriété publique, les enfants », a conclu Ingraham. « Le vrai gros mensonge est le récit expansif du 6 janvier selon lequel ces clowns ont fait le centre de l’existence politique. Il est donc temps de faire face aux faits, de mettre fin au faux récit et de traiter Cheney et sa clique comme le peuple américain les traite : en les désactivant. »