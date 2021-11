Laura Ingraham félicite Glenn Youngkin pour avoir inversé la course au gouverneur de Virginie

Alors que le pays sonne aux élections très attendues au poste de gouverneur de Virginie, l’animatrice de « The Ingraham Angle » Laura Ingraham a applaudi le candidat républicain Glenn Youngkin pour son engagement à renverser la vapeur.

« Peu de temps lui ont donné beaucoup de chance, mais le père de famille et l’histoire à succès américain Glenn Youngkin, un républicain, a décidé de faire tapis dans la course du gouverneur de Virginie », a-t-elle déclaré. « Il a parcouru l’ensemble du Commonwealth en se connectant au-delà de la base aux électeurs pour la première fois et à ceux qui ont voté démocrate la dernière fois qui ont maintenant des remords d’acheteur. »

Ingraham a déclaré qu’il n’y avait « pas étonnant » que les lignes de tendance prédisent une victoire de Youngkin lorsque McAuliffe, qui était déjà gouverneur, fait campagne pour favoriser la division raciale.

INGRAHAM : O SONT PASSÉS TOUS LES HOMMES ?

« Un gars fait la promotion d’un programme positif, pro-famille et pro-business pour les Virginiens de toutes races et croyances. Et l’autre joue pour les sièges bon marché sur la division raciale », a-t-elle déclaré. « C’est tellement révélateur et triste pour Terry McAuliffe. »

En tant que résidente intermittente de Virginie depuis les années 80, Ingraham a révélé qu’elle n’avait jamais ressenti un « plus grand sentiment d’urgence » pour attirer un candidat du GOP au pouvoir, et la raison en réside dans les enfants de Virginie.

« Les mamans de banlieue qui se réunissent habituellement pour prendre un café chez Starbucks, elles se rendent maintenant ensemble aux urnes », a-t-elle déclaré. « Les électeurs de Biden, la quarantaine et quelque chose, parlent des élections de demain à voix basse et désespérée en marge des matchs de football pee wee de leurs enfants. »

« La raison est simple : les politiciens qui utilisent la victimisation raciale comme un bélier, qui utilisent nos enfants comme cobayes pour leur propre programme radical, trouvent peu de preneurs en dehors du monde universitaire et peut-être des syndicats d’enseignants. »

Selon Ingraham, les parents de Virginie ont des préoccupations très « spécifiques et légitimes » concernant l’éducation et le traitement de leurs enfants à l’école. Mais au lieu de considérer l’éducation de qualité comme une « chose blanche », comme le fait la gauche, Youngkin a pu concentrer sa campagne sur des questions qui dépassent l’affiliation à un parti.

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, prend la parole lors d’un événement de campagne au Farmers Market d’Old Town Alexandria à Alexandria, Virginie, États-Unis, le 30 octobre 2021. REUTERS/Joshua Roberts (REUTERS/Joshua Roberts)

« La plupart des parents veulent que les écoles qu’ils financent travaillent pour eux et, bien sûr, pour leurs enfants, pas contre eux », a-t-elle déclaré. « Les démocrates ont mal interprété les résultats de l’élection présidentielle de 2020… Le Parti démocrate de Biden est allé si loin à gauche, il a quitté l’Amérique et a même réussi à désactiver les éléments très bleus dans la Virginie du Nord très bleue. »

Au cours des quatre dernières années, le Parti démocrate a été très avantagé par les électrices des banlieues, mais Ingraham a suggéré que le parti et McAuliffe tenaient pour acquis leurs plus grands partisans.

« D’une manière ou d’une autre, ils pensaient pouvoir se tourner vers la gauche sur l’éducation, la race, les impôts, l’économie et l’immigration tout en gardant un verrou sur les électrices », a-t-elle déclaré. « Demain vous montrera qu’ils avaient tout à fait tort. Le seul groupe que les démocrates ne pouvaient pas se permettre de s’aliéner, ils ont réussi à s’aliéner. »