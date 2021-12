Laura Ingraham: les démocrates dinosaures comme Nancy Pelosi doivent s’éloigner

Les morts qui marchent

Si les démocrates restent avec Pelosi & Biden, ils seront un parti sans avenir, dit Laura Ingraham

Laura Ingraham a commenté les politiciens démocrates qui détiennent le pouvoir depuis des décennies et a déclaré qu’ils mettaient leur parti en péril en choisissant le camp des membres progressistes radicaux de « Squad » sur « Ingraham Angle » lundi.

Ingraham a déclaré que les démocrates ne sont pas préparés pour leur avenir : « Un parti politique, comme une entreprise, … devrait toujours avoir un plan de succession … Qui pourrait intervenir en tant que prochain PDG ? … Qu’en est-il du prochain président de la Chambre ou chef de la majorité au Sénat ? Les démocrates n’ont pas un tel plan pour leur leadership grinçant. »

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, le 4 novembre 2021. (Craig Hudson/Bloomberg via .) (Craig Hudson/Bloomberg via .)

Elle a ensuite appelé les dirigeants qui sont en politique, à son avis, depuis bien trop longtemps. « Les Américains savent que ces dinosaures devraient s’envoler vers le coucher du soleil – au moins, Trump n’était à Washington que depuis 4 ans. »

Elle a déclaré que Nancy Pelosi est « de plus en plus acariâtre » mais devrait briguer un 18e mandat au Congrès. « Considérant que Pelosi prend essentiellement toutes les décisions de politique intérieure importantes pour la Maison Blanche de Biden, faible et inefficace, je ne peux pas dire que je la blâme. Elle a un pouvoir réel – qu’elle soit ou non dans la majorité », a déclaré Ingraham.

INGRAHAM : ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ ET « L’ESCOUADE » SURPUISSENT NANCY PELOSI

« Envisager [the Democrats’] composition de la direction : un président vacillant et affaibli de 79 ans qui aurait 83 ans au début de son deuxième mandat, … le chef de la majorité à la Chambre, sans intérêt, âgé de 82 ans, Steny Hoyer … été au congrès depuis 1980, … puis il y a des gens comme Jim Clyburn, qui est ici depuis 28 ans ! Et à 81 ans, il n’est pas d’humeur à abandonner le pouvoir », a déclaré Ingraham.

Le président Joe Biden marche avec le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., le 14 juillet 2021. (AP Photo/Evan Vucci) (AP Photo/Evan Vucci)

Après avoir énuméré de nombreux politiciens de longue date du Parti démocrate, Ingraham a déclaré: « C’est le parti du futur? Bien sûr, si votre calendrier est bloqué sur 1995. »

Selon Ingraham, les démocrates ont fait le choix d’abandonner leurs principes après l’entrée d’une aile progressiste au Congrès. « Peur des principaux défis de l’escouade, ils ont abandonné le milieu pour devenir radicalement. Les résultats pour eux sur le plan politique sont dévastateurs. »

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez à Capitol Hill. Washington, DC, 23 octobre 2019. (Photo d’Aurora Samperio/NurPhoto via .) (Aurora Samperio/NurPhoto via .)

Le parti, selon Ingraham, est confronté à un « difficile dilemme ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Restez avec Pelosi et Biden, et ils rejoindront les morts-vivants – sans avenir politique. Suivez votre propre chemin, et vous serez isolé, fustigé et traqué dans votre propre maison.

Ingraham a mis en garde : « Vous ne pouvez pas construire un mouvement national avec une idéologie éveillée qui croit en des frontières ouvertes, des réglementations qui tuent les entreprises, des impôts élevés, des criminels dorlotés, une éducation au genre, une campagne de peur raciale, une haine anti-américaine et un COVID sans fin. mandats. »