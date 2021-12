Laura Ingraham: Les électeurs n’oublieront pas comment le cartel médical a joué de la politique pendant COVID

L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, a critiqué la communauté médicale pour avoir politisé la pandémie ainsi que les effets néfastes qu’elle pensait que les politiques de verrouillage avaient eu sur la jeunesse américaine mercredi sur « Ingraham Angle ».

» Mettons une chose au clair « , a-t-elle dit, » la pandémie est autant à blâmer pour les suicides d’adolescents et la dépression que la voiture est à blâmer pour le massacre du défilé de Waukesha. Le vrai coupable est la réponse au virus. «

Selon le chirurgien général, le Dr Vivek Murthy, la pandémie a eu un effet catastrophique sur la santé mentale des Américains, en particulier des jeunes.

LA DÉPRESSION ET L’ANXIÉTÉ ONT TOMBE À LA FIN DES RESTRICTIONS US COVID-19 EN 2021 : DONNÉES DU CDC

« Les problèmes de santé mentale chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes sont réels et répandus », a déclaré mardi un rapport. « Les premières estimations… suggèrent qu’il y a eu tragiquement plus de 6 600 décès par suicide parmi le groupe d’âge de 10 à 24 ans en 2020… . »

« Les mêmes personnes qui ont allumé le feu de l’hystérie sur COVID et nous ont enfermés veulent vous faire croire qu’elles se soucient vraiment du bien-être de vos enfants. Bien essayé ! » dit Ingraham.

La réponse des dirigeants démocrates – gouverneurs, maires et responsables de comté – « a poussé les enfants non surveillés vers des écrans, du porno, de l’herbe et des jeux vidéo stupides », selon Ingraham.

« Les démocrates et les médecins de gauche sont directement à blâmer – et nous ne laisserons jamais les électeurs l’oublier … [V]Les autres … commencent à voir ces deux dernières années pour ce qu’elles étaient. »

Elle a spécifiquement souligné leurs politiques qui isolaient les jeunes. « En fin de compte, les résultats des tests ont chuté, l’apprentissage a souffert et les enfants sont devenus déprimés et abattus », a-t-elle déclaré.

« Combien de milliers de jeunes vies ont été perdues à cause de ces politiques manifestement insensées ? Des millions d’enfants n’ont jamais eu l’occasion de connaître leur diplôme, leur bal de promo ou de jouer leur saison universitaire. Et bien sûr, rien de tout cela n’a été dicté par la science. Ce que le cartel médical a fait, c’est , est et sera toujours politique… Et pire encore, ils refusent toujours de passer à autre chose avec leur alarmisme perpétuel, leurs mandats continus de masques et de vaccins. »

« À l’avenir, à moins que les choses ne changent, les parents qui souhaitent que leurs enfants reçoivent une véritable éducation devront suivre une scolarité à domicile ou passer au privé. Les électeurs qui souhaitent préserver la liberté tout en protégeant la santé et le bien-être de leurs enfants devront prendre en considération nous ne devrions jamais laisser les incendiaires qui ont brûlé l’ancienne normalité et blessé si gravement nos enfants, se rapprocher à nouveau du pouvoir. «

