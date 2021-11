Laura Ingraham n’a aucune idée que Netflix hit ‘You’ existe, obtient une leçon hilarante

Quelque part Laura Ingraham est toujours confuse à propos de ce qui s’est passé dans sa propre émission lundi soir – un échange avec son invité qu’elle a involontairement transformé en un moment comique classique.

Donc, Ingraham discutait avec le contributeur de Fox News Raymond Arroyo à propos des « histoires réveillées » dans les productions hollywoodiennes lorsqu’il a évoqué « You » – l’émission Netflix, c’est-à-dire – et un épisode qui mentionnait la rougeole.

Mais, Laura a immédiatement pensé qu’il parlait d’elle, et il était douloureusement clair qu’elle n’était pas consciente que « Vous » était une chose. Avec un air horriblement confus sur son visage, elle dit : « Quand ai-je mentionné la rougeole ?

Maintenant, Raymond est également confus et crie à Laura: « Non! C’était sur ‘Vous!' » – ce qui ne fait que la mettre encore plus en colère. Tu dois le voir.

Les gens d’un certain âge (et de connaissances) verront cela comme une prise de position moderne et accidentelle. Bud Abbott et Lou Costello‘s classique, « Qui est en premier ? »

On dirait qu’Ingraham pourrait binge 3 saisons de « You » ce week-end.