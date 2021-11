Laura Ingraham remet en question le manque d’autoréflexion des démocrates après la défaite électorale de mardi

Laura Ingraham a déclaré jeudi dans son monologue d’ouverture que les démocrates ne se soucient pas vraiment des Américains et qu’ils utilisent la pandémie de coronavirus comme une opportunité pour faire avancer d’autres programmes socialistes et indépendants.

« Ils détestent ce pays, ils détestent les gens de ce pays, et ils saisiront toute opportunité pour nous punir », a-t-elle déclaré.

Après la défaite des démocrates aux élections de Virginie, on pouvait s’attendre à ce qu’ils rampent – ​​mais ce n’est pas ce qui s’est passé, a déclaré Laura Ingraham. « Quiconque pensait que les défaites des démocrates mardi les humilieraient et provoqueraient un peu d’introspection, il s’est lourdement trompé. »

MANCHIN APPELLE LES ÉLECTIONS RÉSULTANT UN « APPEL DE RÉVEIL », RÉAGIT POUR IMPACT SUR L’ORDRE DU JOUR DE BIDEN

La vice-présidente américaine Kamala Harris prend la parole lors du 30e anniversaire du National Action Network au Carnegie Hall, dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis, le 1er novembre 2021. REUTERS/Jeenah Moon

Le présage de Virginie n’arrêtera pas les démocrates, en fait, ils doublent, a-t-elle déclaré. « Si quoi que ce soit, ils vont maintenant faire faillite au réveil. Ou ils veulent que nous soyons réveillés et que nous fassions faillite. »

« Les sondages ne vont pas les arrêter. Des pertes serrées ne les arrêteront pas. Ils doivent être battus encore et encore jusqu’à ce qu’ils finissent par abandonner. Les pertes ont commencé mardi et d’autres sont en cours l’année prochaine. Mais en attendant , nous devrons continuer à résister et exhorter tous les élus, y compris tous les démocrates qui veulent se faire passer pour des soi-disant modérés, à nous rejoindre. »

« Les démocrates savent très bien qu’ils vont perdre énormément à mi-parcours et en 2022, ils doivent donc se dépêcher sur la voie du socialisme. Cela nécessite que l’administration Biden et les démocrates du Congrès dépensent des milliards de dollars. »

Ingraham avait également un os à choisir avec le mandat de vaccin du président Joe Biden. « La police pandémique de l’administration oblige environ les deux tiers de la main-d’œuvre du pays à choisir entre soutenir leur famille et se faire vacciner », a déclaré Ingraham.

Le président américain Joe Biden prononce une allocution sur l’autorisation du vaccin COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans au South Court Auditorium de la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 3 novembre 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein

La Maison Blanche a annoncé jeudi que la date limite pour une règle vaccinale de l’OSHA serait repoussée de décembre à janvier. OSHA, Occupational Safety and Health Administration, est un organisme de réglementation au sein du ministère du Travail.

Sous peine de milliers d’amendes, la règle oblige les entreprises de plus de 100 employés à se conformer au mandat du président Joe Biden sur le vaccin COVID-19.

« Les actions de Biden sont manifestement inconstitutionnelles et illégales », a-t-elle déclaré et a ajouté que si le président se souciait vraiment de gérer COVID-19, il fermerait la frontière.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Des migrants marchent dans une caravane en direction de Mexico, à Pijijiapan, au Mexique, le 4 novembre 2021. REUTERS/Daniel Becerril

« [The Biden administration is] encourager la propagation de COVID en libérant plus que quoi, environ un million d’illégaux non testés et non vaccinés aux États-Unis. Pensez-y un instant », a déclaré Ingraham.

Malgré le fait que les Américains, dans l’ensemble, ne veulent pas de ces politiques – selon Ingraham – les démocrates s’en moquent.

« Depuis le début, la gauche n’a jamais vu COVID comme une crise de santé publique. Pour eux, c’était toujours une opportunité politique de refaire l’Amérique, de mettre plus de gens au chômage, de limiter nos libertés, de nous pousser vers l’ordre socialiste qu’ils ‘ai toujours voulu. «