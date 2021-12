Laura Ingraham remet en question l’efficacité du travail à distance pour les employés fédéraux

L’animatrice de « The Ingraham Angle » Laura Ingraham a remis en question la normalisation du travail à distance dans le monologue d’ouverture de l’émission mardi soir, réprimandant « de nombreux » employés fédéraux en particulier pour ne pas avoir « retourné au travail à temps plein depuis le début de la pandémie ».

Par exemple, les bureaux vacants des départements de la sécurité intérieure, de la santé et des services sociaux et des transports sont « une parodie complète ». C’est « surtout [the case] au milieu d’une spirale inflationniste, d’une crise de la chaîne d’approvisionnement et d’une nouvelle variante de Covid… », a-t-elle poursuivi. « …[I]Dans l’esprit libéral tordu, le travail en personne est attendu pour… les commis de magasin, les baristas…[,]concierges, [and] le personnel de l’aéroport, mais l’employé fédéral moyen croit apparemment que rester à la maison est son droit. »

LES SÉNATEURS DU GOP APPELENT LES EMPLOYÉS FÉDÉRAUX À RETOURNER À SES FONCTIONS, CITANT UN «MANQUE GÉNÉRAL DE RÉACTIVITÉ»

Ingraham a qualifié les travailleurs fédéraux de « pain et beurre électoral » du président Biden, citant un plan de l’administration Biden visant à rendre le télétravail permanent pour les employés fédéraux.

Selon les dernières directives de l’Office of Personnel Management des États-Unis, les travailleurs fédéraux qui doivent faire la navette au moins deux fois par période de paie devraient toujours être payés en fonction de l’emplacement de leur bureau en personne.

« Personne ne pense que les managers sont aussi efficaces pour surveiller les activités des employés qui ne sont pas sur place », a déclaré Ingraham. « Et même si nous considérons comme vrai que les employés fédéraux sont tout aussi efficaces à la maison qu’au travail, alors pourquoi les payons-nous [Washington,] les salaires de la zone DC ? »

Elle a continué, « [I]ans l’ancienne normalité, … vous vous habilliez, vous vous rendiez au travail et collaboraiez en personne avec des collègues. Mais [the Biden administration’s] la nouvelle normalité est que vous dites que vous travaillez mais que vous êtes vraiment à Cancun en train de siroter des margaritas sur Zoom avec votre écran vidéo éteint. Reconstruire en mieux ? Cela ressemble à Build Back Lazier pour moi. »

L’animateur de Fox News a imputé « cette obsession du télétravail » aux « fanatiques du changement climatique » et aux « objectifs de diversité, de race et de genre ».

« [H]Combien de ces télétravailleurs sont en fait des travailleurs essentiels ? », a-t-elle demandé. « … S’ils ne sont pas au bureau depuis deux ans et n’ont pas l’intention de revenir, à quel point peuvent-ils vraiment être essentiels ? »

Ingraham a noté que même « de nombreuses grandes entreprises du secteur privé qui ont soutenu Biden ont toujours du mal à ramener les travailleurs au bureau, en particulier dans les États bleus ». En revanche, elle a attribué à l’esprit d’innovation et à l’éthique de travail sans égal des États-Unis le développement de l’économie «la plus puissante» du monde.

« Nous ne pouvons pas lui téléphoner et espérer préserver notre niveau de vie », a-t-elle averti. « Les républicains au Congrès doivent exiger de vraies réponses sur ce que fait exactement notre main-d’œuvre fédérale pléthorique – à part regarder Netflix et commander de la nourriture sur DoorDash. »