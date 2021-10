Laura Ingraham salue les commentaires de LeBron James sur le vaccin

Apparemment, il peut y avoir des exceptions lorsque l’hôte de diffusion conservateur Laura Ingraham pense James Lebron et les autres athlètes professionnels devraient « se taire et dribbler ».

Alors que l’animatrice de l’émission Fox News The Ingraham Angle a été farouchement opposée aux opinions politiques de James, elle a exprimé un rare sentiment de soutien à une réponse que la star de la NBA a donnée aux médias lorsqu’elle a été interrogée sur les mandats de vaccin COVID-19 lors d’une conférence de presse.

« Les joueurs de sport professionnels refusent de dénoncer les autres joueurs qui choisissent de ne pas se faire vaxxer », a déclaré Ingraham avant de montrer un clip de James lors d’une conférence de presse des Los Angeles Lakers expliquant sa position sur les mandats de vaccination.

« Chacun a son propre choix de faire ce qu’il pense être bon pour lui-même et sa famille », a déclaré James lors de la conférence.

Ingraham a ensuite montré une autre paire de clips dans lesquels d’autres joueurs de la NBA Jonathan Isaac et ancien coéquipier de James Kyrie Irving a expliqué pourquoi ils ont tous deux choisi de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19.

« L’immunité naturelle n’est pas évoquée ou discutée dans ce pays », a déclaré Isaac.

« Que feriez-vous si vous vous sentiez mal à l’aise d’entrer dans la saison alors qu’on vous promettait d’avoir des exemptions ou que vous n’aviez pas à être obligé de vous faire vacciner ? » dit Irving.

Le revirement apparent d’Ingraham concernant les opinions des athlètes sur les questions politiques peut surprendre ceux qui se souviennent de sa diatribe de 2018 contre James à la suite des critiques qu’il a adressées à l’ancien président Donald Trump.

James s’était prononcé contre Trump lors d’une apparition aux côtés d’une autre star de la NBA Kevin Durant au Champion CariLa série « Rolling With The Champion » sur Uninterrupted, selon Cavs Nation.

Via .

« Le métier n°1 en Amérique, la personne désignée est quelqu’un qui ne comprend pas les gens. Et ne t’en fous vraiment pas des gens. James a déclaré dans l’interview. Il a également qualifié certaines des choses que Trump a dites comme « risibles et effrayantes ».

La réponse cinglante d’Ingraham a été qu’elle ne voulait pas entendre de « conseils politiques » de la part de quiconque était « payé 100 millions de dollars par an pour faire rebondir une balle » », et a qualifié sa prise de « inintelligible et non grammaticale ». Elle s’est moquée de l’utilisation par Durant du mauvais temps et a déclaré que les deux devraient garder leurs opinions pour eux-mêmes et « se taire et dribbler ».

Cependant, Ingraham a déjà fait des exceptions à cette règle, en particulier dans un autre cas où l’athlète professionnel en question a partagé une opinion politique de la sienne.

Le quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans Drew Brees a attiré la colère de ses coéquipiers et d’autres athlètes en 2020 lorsqu’il a déclaré qu’il ne soutiendrait pas les manifestations de l’hymne de la NFL à l’avenir même après George Floyd‘s, mais Ingraham a déclaré que Brees avait « droit à son opinion ».

James a appelé Ingram pour son hypocrisie dans une série de tweets.

« Si vous n’avez toujours pas compris pourquoi les manifestations ont lieu. Pourquoi nous agissons comme nous le sommes parce que nous sommes tout simplement fatigués de ce traitement ici ! Pouvons-nous le décomposer pour vous plus simplement que cela ici ??? ? » Jacques a écrit.

Il a ajouté : « Et pour mon peuple, ne vous inquiétez pas, je ne m’arrêterai pas tant que je n’aurai pas vu le CHANGEMENT !!! #ShutUpAndDribbleThisPowerfulBlackManComingFullSteam »

Tonya Pendleton du Grio a contribué à ce rapport.

