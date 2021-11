Laura Ingraham se moque du Dr Anthony Fauci lors des Patriot Awards de Fox Nation

L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, est montée sur scène lors de la troisième édition des Patriot Awards de Fox Nation en tant que première présentatrice de la soirée.

L’animatrice de « Ingraham Angle » a ouvert ses remarques par une blague visant le Dr Anthony Fauci.

« Je vous vois au cinquième rang avec trois masques. Oh Dr Fauci, merci d’être venu. » Ingraham a plaisanté.

Elle a rapidement présenté le prix du patriote le plus précieux, reconnaissant un athlète qui représentait les valeurs patriotiques.

« Pensez aux joueurs les plus précieux. Ils sont indispensables à l’équipe. Ils font des efforts exceptionnels. Et généralement, ils rendent la victoire possible. Sans eux, vous n’allez pas remporter la victoire », a déclaré Ingraham. « Mais notre patriote le plus précieux dégage une attitude positive et contagieuse. Et c’est ce que nous voulons tous. »

Ingraham a mentionné comment tant d’athlètes utilisent aujourd’hui leur plate-forme pour dénigrer l’Amérique, le récipiendaire du prix Most Valuable Patriot fait le contraire.

« Alors que tant d’athlètes choisissent d’utiliser leurs plateformes pour critiquer l’Amérique, mais jamais la Chine, seulement l’Amérique, notre MVP l’utilise pour partager son amour pour son Amérique », a-t-elle déclaré.

Ingraham a ensuite remis le prix du patriote le plus précieux à la médaillée d’or olympique Tamyra Mensah-Stock.

TAMYRA MENSAH-STOCK, PREMIÈRE MÉDAILLE D’OR OLYMPIQUE DE LUTTE FÉMININE NOIRE, REMPORTE LE PATRIOTE LE PLUS VALABLE

Les Patriot Awards ont été animés par Pete Hegseth, co-animateur de « Fox & Friends Weekend » et vétéran de l’Irak et de l’Afghanistan.

L’événement sera rediffusé sur FOX News Channel le dimanche 21 novembre à 22 h HE.

