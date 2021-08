Laura Ingraham suggère de réduire le chômage pour remettre les gens au travail .

in

Jeudi, l’hôte de Fox News Laura Ingraham a suggéré une méthode pour encourager les chômeurs américains à retourner sur le marché du travail : se débarrasser des allocations de chômage.

Ingraham a fait la proposition lors d’une interview avec Jon Taffer, l’animateur et producteur exécutif de la série de téléréalité de FX Bar Rescue. Taffer a évoqué le scénario selon lequel si deux personnes dans un ménage reçoivent chacune 800 $ par semaine en allocations de chômage, elles gagneraient 83 000 $ par an. « Le revenu médian en Amérique n’est que de 63 000 $. Nous incitons les gens à rester à la maison », a déclaré Taffer. « Et si nous donnions ces allocations de chômage supplémentaires aux employeurs pour inciter les gens à aller travailler ? »

Ingraham a répondu avec une proposition qui augmenterait ces enjeux. « Et si nous supprimions simplement le chômage », a-t-elle déclaré. “La faim est une chose assez puissante”, a-t-elle ajouté. Bien qu’elle ait précisé qu’elle ne parlait pas de faim physique ou d’insécurité alimentaire, Ingraham a poursuivi en parlant de personnes valides qui seraient obligées de travailler sans allocation de chômage.

Laura Ingraham : « Et si on coupait juste le chômage ? La faim est une chose assez puissante. Bar Rescue guy : « Ils ne nourrissent un chien militaire que la nuit, car un chien affamé est un chien obéissant. Eh bien, si nous ne donnons pas faim aux gens pour travailler… » pic.twitter.com/Pw5C6n6l02 – Justin Baragona (@justinbaragona) 13 août 2021

“Je parle de personnes qui peuvent travailler et refusent de travailler”, a-t-elle poursuivi. “Mais le gouvernement met littéralement des enclumes, à bien des égards, sur les épaules des gens, que ce soit par le biais des mandats, des réglementations et maintenant de l’argent gratuit.”

Une idée noble déjà en surface, les chiffres ne supportent pas la suggestion d’Ingraham. Les allocations de chômage fédérales ont déjà été supprimées dans 26 États dans le but d’inciter les citoyens à retourner au travail ; beaucoup d’entre eux sont des États dirigés par les républicains, comme le rapporte Business Insider.

Cependant, des analyses d’entreprises comme Homebase ont conclu que les personnes dans les États qui ont supprimé le chômage n’étaient pas en mesure de trouver un emploi aussi souvent que les États qui maintiennent les allocations de chômage. Les États qui ont mis fin aux allocations de chômage supplémentaires ont enregistré une baisse de l’emploi de 0,9%, tandis que les États qui ont maintenu les allocations ont enregistré une augmentation de l’emploi de 2,3%.

En outre, le chômage national a presque été réduit de moitié au cours de la dernière année. En juillet, le chômage aux États-Unis était de 5,4%, contre 10,2% en juillet 2020, selon Statista. Avant cela, le chômage est passé de 3,67 % en 2019 à 8,3 % en 2020, lorsque les nombreuses fermetures d’entreprises se sont produites en raison de la pandémie de coronavirus.

L’animatrice de talk-show Laura Ingraham prend la parole lors de CPAC 2019 à National Harbor, Maryland, le rassemblement annuel de l’Union conservatrice américaine pour discuter de l’agenda conservateur. (Photo par Alex Wong/.)

Ingraham est connue pour ses prises de vues controversées. C’est elle qui a inventé la tristement célèbre phrase “tais-toi et dribble” lorsqu’elle s’est prononcée contre les MVP de la NBA James Lebron et Kevin Durant en 2018 après que les deux joueurs de balle eurent critiqué le président de l’époque Donald Trump, tel que rapporté par NPR.

Plus tard cette année-là, James a coopté la phrase pour une série documentaire Showtime sur les joueurs de basket-ball utilisant leurs plateformes pour résoudre les problèmes de justice sociale.

En 2019, plusieurs personnes ont appelé à son licenciement après qu’elle se soit moquée Nippy Hussle tout en rendant compte de ses funérailles, comme précédemment rapporté par theGrio. Elle a reconnu son apparition sur YG single « FDT », acronyme de « F—Donald Trump ». Elle a dit à l’époque: «Alors… le refrain, ça continue encore et encore. Est-ce lié au taux de chômage le plus bas jamais enregistré pour les Afro-Américains ? »

