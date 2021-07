Laura Jane Grace annonce son apparition au Four Seasons Total Landscaping à Philadelphie

Emmy-artiste nominé, auteur, activiste et musicien Laura Jane Grace (CONTRE MOI!, LES MÈRES DÉVORABLES) est fière et honorée d’annoncer son apparition la plus prestigieuse de 2021. Ayant lieu le samedi 21 août, la grâce interprétera un ensemble solo complet au désormais célèbre Four Seasons Total Landscaping à Philadelphie, en Pennsylvanie. Dans ce qui sera son apparition la plus célébrée de l’année, le prochain spectacle mettra également en vedette Brendan Kelly de LES ARMES DE LAWRENCE. Les billets pour le spectacle pour tous les âges seront mis en vente aujourd’hui, jeudi 8 juillet à midi HNE, avec des t-shirts exclusifs disponibles à l’achat.

Four Seasons Total Landscaping est le site où Rudy Giuliani a décidé de tenir une conférence de presse en novembre 2020 pour discuter du statut deLe président Donald TrumpLes contestations judiciaires de l’élection présidentielle américaine. La conférence de presse, qui avait auparavant été présentée comme un événement à l’hôtel Four Seasons de Philadelphie, s’est essentiellement déroulée entre un crématorium et une librairie érotique. À l’époque, personne ne savait si cela était réellement prévu ou simplement une confusion avec l’hôtel Four Seasons près de Broad Street.

la grâce avait ce qui suit à partager au sujet du spectacle à venir : « Ce sera la première et la dernière fois Brendan et je jouerai devant une entreprise d’aménagement paysager et nous promettons que ce sera mieux que ce spectacle de merde MAGA.”

Aditionellement, la grâce a récemment annoncé un certain nombre d’apparitions d’automne et d’hiver. Se produire dans le cadre de la 2021 Quilles punk rock festival à Las Vegas, Nevada le samedi 25 septembre, Grace soutiendra également JEUDI sur la côte est des États-Unis du 27 au 30 décembre. Les billets sont disponibles dès maintenant.

À travers les 14 chansons qui composent “Reste en vie”, Laura Jane Grace prend toutes ses peurs, sa colère et son anxiété refoulées et les libère, comme un rameau d’olivier pour les auditeurs fatigués qui ressentent exactement la même chose. Les chansons sont des documents d’une époque et d’un auteur-compositeur qui a suffisamment d’expérience pour trouver de la légèreté dans le simple fait de travailler. Enregistré avec rien de plus qu’une guitare acoustique, une boîte à rythmes occasionnelle et sa propre voix puissante, la grâceLa signature distincte de l’écriture de chansons est à l’avant-plan.

la grâce ne prévoyait pas de faire un disque solo en 2020. En fait, elle prévoyait de faire un disque avec CONTRE MOI!, le groupe qu’elle dirige depuis 23 ans. Mais clairement, rien ne s’est passé comme prévu cette année.

« Nous sommes rentrés de la CONTRE MOI! tournée sur laquelle nous étions en mars, et juste avant notre départ, nous étions en studio pour travailler sur des chansons, et j’avais travaillé dessus pendant des mois auparavant », dit la grâce. Alors qu’elle était assise à la maison, toutes ses tournées ont été annulées et les membres de CONTRE MOI! – ainsi que son autre groupe LAURA JANE GRACE & LES MÈRES DÉvorantes – répartie à travers le pays, elle s’est retrouvée avec un lot de chansons et aucun groupe avec qui les enregistrer.

“Je me suis assis pendant un mois et demi dans une maison en train d’être choqué en me disant:” Qu’est-ce qui s’est passé et qu’est-ce qui se passe dans le monde? Alors que je commençais à prendre mes marques, je me suis rendu compte qu’attendre allait tuer le disque et tuer les chansons. J’ai passé deux ans à travailler sur toutes ces chansons, et l’idée de les jeter ne me convenait pas. moi”, dit la grâce. “Mais ensuite je me suis dit : ‘Qu’est-ce que j’attends ?’ Tout ce que j’ai à faire, c’est d’ajuster ma lunette. Je peux m’asseoir ici sur mon putain de cul et ne rien faire, ou je peux travailler.

Donc, la grâce se mettre au travail. Elle a décroché le téléphone et réservé quatre jours avec Steve Albini et Audio électrique pour documenter ces chansons exactement comme elle les jouait chez elle, directement sur bande analogique. Le résultat de la séance est “Reste en vie”, un disque qui n’incarne pas seulement ce titre, il sert de fil conducteur à ses créations. Mais cela a également redonné vie à une industrie ravagée par des fermetures de salles, des tournées annulées et des enregistrements retardés.

Basé sur un message autour du travail, de la lutte et des engagements réaffirmés, la grâce cherche à communiquer que ces sentiments sont complètement universels au cours de cette année difficile. Mis à part les frustrations, les barrages routiers et les événements mondiaux de 2020, au final, la grâce a fait cet album uniquement pour elle-même.

“Je veux juste mettre ça dehors parce que ça me fait me sentir vivant et ça me donne quelque chose de mieux que d’être assis ici en train de perdre la tête pendant que le monde s’effondre”, dit-elle. “Peu importe ce que les autres pensent de ce que vous faites. Restez simplement en vie.”

Laura Jane Grace fera les apparitions suivantes cet automne et cet hiver :

21 août – Philadelphie, PA – Aménagement paysager total Four Seasons (avec Brendan Kelly)



25 septembre – Las Vegas, NV – Punk Rock Bowling



27 déc. – Lecture, PA – Réverbération *



28 décembre – Worcester, MA – Palladium *



29 décembre – Washington DC – 9h30 Club *



30 décembre – Sayreville, NJ – Starland Ballroom *

* soutenir JEUDI

Crédit photo: Alexa Viscius