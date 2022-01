Laura Kelly sur ‘Duet’ ‘Memba Her ?!

locale de Los Angeles Mary Page Keller n’avait que 25 ans lorsqu’elle a décroché le rôle principal de la mignonne de la restauration Laura Kelly – qui partage l’émission avec son petit ami et écrivain à l’écran Ben Coleman — dans l’émission télévisée TGIF de la fin des années 80, « Duet ».

MPK a continué son rôle de Laura après que « Duet » a été tourné dans une autre sitcom américaine « Open House » où elle était nouvellement célibataire et en troisième roue avec Alison La Placa comme Linda Phillips et Chris Lemmon comme Richard Phillips.

Keller continue de jouer et peut être aperçu dans des émissions plus récentes comme « Pretty Little Liars » et « Hart Of Dixie ».

