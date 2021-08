Laura Kenny réagit au fait que son mari Jason devienne l’olympien le plus titré de Grande-Bretagne .

Laura Kenny a terminé son aventure olympique à Tokyo en terminant sixième de l’omnium féminin (Photo: BBC)

Laura Kenny a avoué même qu’elle avait abandonné l’espoir que son mari Jason termine son aventure à Tokyo avec une médaille d’or, peu de temps après que le joueur de 33 ans ait détruit un terrain de grande classe pour devenir l’olympien britannique le plus titré de l’histoire.

Prenant un pari calculé, Kenny a fait un mouvement précoce dans la finale du keirin masculin et le peloton n’a pas réussi à suivre le rythme et n’a pas pu réduire l’écart avec Azizulhasni Awang de Malaisie terminant à 0,763 seconde derrière en deuxième place.

Kenny avait été abattu après sa performance dans l’épreuve de sprint plus tôt dans la semaine et même sa femme a avoué qu’elle avait annulé la chance de son conjoint de remporter la septième médaille d’or sans précédent de son étonnante carrière.

Jason Kenny et Laura Kenny comptent désormais 12 médailles d’or à eux deux (Photo: .)

Laura a déclaré à la BBC : “Incroyable, honnêtement ! Le nombre de personnes qui sont venues me voir par la suite et qui étaient comme si je l’aurais exclu de cela et pour être honnête, je l’aurais fait aussi.

“Honnêtement, en lui parlant hier soir, il était comme” Je veux juste rentrer à la maison ! ” Et évidemment, quand il est parti, j’étais comme ‘il est seulement parti et l’a fait’ C’est juste typique de Jason.’

Jason, lui-même, a admis que c’était un cas de «maintenant ou jamais» alors qu’il tentait de justifier le plan tactique qui laissait ses rivaux dans son sillage.

Il a déclaré: “J’ai dit si j’avais un écart et il a dit de manière très peu convaincante” si c’était un grand “. Le premier demi-tour, je me demandais si c’était suffisant, puis j’ai pensé que c’était maintenant ou jamais, alors je vais y aller.

« J’ai couru chaque course comme si c’était la dernière, essayant juste de vraiment survivre. Je pense parce que j’ai couru chaque course comme si c’était une finale. Quand je suis arrivé en finale, j’étais assez bien répété. Une fois que nous avons roulé en finale, pour moi, c’était continuer à faire ce que nous avons fait.

«Je ne pouvais pas croire que personne ne soit passé, j’avais l’impression d’être immobile à la fin, je me précipitais dans le dernier virage, mais je n’arrêtais pas de me dire que c’était une médaille. Je ne pouvais pas le croire quand j’ai franchi la ligne.

Les espoirs de Laura Kenny de remporter l’or dans l’omnium ont été anéantis après un accident dans la course scratch (Photo: .)

Laura Kenny, quant à elle, n’a pas pu boucler ses Jeux en remportant le titre omnium féminin pour la troisième fois après qu’une chute dans la course scratch lui a laissé un trop grand écart à combler.

La jeune femme de 28 ans était devenue vendredi l’athlète féminine la plus décorée de l’histoire britannique après avoir remporté l’or au madison aux côtés de Katie Archibald et a admis qu’elle avait peu de choses dans le réservoir après ce succès.

Elle a déclaré: “Je pense pour être honnête que j’en avais fini après le madison. Vous venez d’atteindre un tel sommet, c’était vraiment la course que nous visions, nous y avons mis tellement de travail et je pense que parce que nous avons gagné, je pouvais simplement faire le travail.

“Pour ensuite évidemment se recentrer et revenir dans un omnium où vous êtes également seul, ce n’est pas comme si vos coéquipiers vous soutenaient, ce n’était tout simplement pas le cas.”

Sur son avenir, elle a ajouté: «Je ne peux littéralement pas attendre (de rentrer à la maison). Je suis arrivé plus tôt et j’étais comme “le dernier jour”. Pour être honnête, cela semble être de très longues semaines et c’est encore pire parce qu’évidemment Albie (son fils de trois ans) est à la maison.

‘Worlds n’est pas si loin, n’est-ce pas. Je ne sais pas, je ne me vois pas arrêter de sitôt.



