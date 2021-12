Laura Kuennsberg de la BBC émet un avertissement terrible contre le mur rouge pour Boris Johnson | Politique | Des nouvelles

La nouvelle survient alors que M. Johnson sort politiquement écorché à la suite d’une série de scandales qui ont secoué le Parti conservateur et l’intégrité du Premier ministre au plus profond. Avec de multiples appels au Premier ministre pour qu’il remette sa démission, y compris de la part de députés du parti conservateur, l’avertissement de Mme Kuennsberg ajoute une autre grosse vague frappant un bateau déjà instable.

Rappelant au Premier ministre que son énorme majorité de 79 sièges était désormais menacée, faisant référence aux électeurs du mur rouge qui pourraient facilement basculer dans la direction opposée, elle a déclaré : « Le groupe « mur rouge », avec de nouveaux sièges à partir de 2019, sait qu’il les doivent en grande partie à M. Johnson, mais ils se considèrent également comme les champions de leurs domaines. »

Elle a ajouté : « Et certains d’entre eux ne pensent pas encore avoir grand-chose à montrer pour cela. Certains conservateurs du Nord pensent, de plus en plus, que le Premier ministre est « tout bouche, pas de pantalon », suggérant que les députés conservateurs craignent également que leur propre performance ne soit goudronnée avec le même pinceau.

Les inquiétudes du député conservateur de Red Wall ont été renforcées par l’idée que les crises qui se déroulent n’ont pas été de leur propre initiative.

Mme Kuennsberg a déclaré: « Les erreurs ont été d’autant plus graves qu’il s’agissait d’erreurs de calcul de la part de Downing Street. »

Elle a ajouté: « Presque rien n’agace les députés et les ministres en dehors de la clique au sommet du gouvernement plus que le n ° 10 en train de commettre des erreurs pour lesquelles ils doivent tous répondre. »

Parlant du ressentiment ressenti dans les couloirs du Parti conservateur, le rédacteur politique de la BBC a déclaré : « L’atmosphère à l’intérieur est décrite comme mortellement silencieuse, horrible comme si les lumières étaient allumées, mais personne n’est vraiment à la maison.

Un député s’adressant à Mme Kuennsberg a décrit un manque évident de discipline à Downing Street, mis en évidence par l’affaire Christmas Party-gate.

Ils ont dit : « Ils doivent tous être fermés. Nous n’avons pas besoin d’un champ de foire. Downing Street doit être géré comme un camp militaire. »

Le silence semble s’étendre aux réunions du gouvernement, certains députés ayant le sentiment qu’ils feraient mieux de rester assis en silence.

Un député a déclaré: « Rien d’important n’est discuté dans nos réunions. »

Au début des réunions, le PM les encourage verbalement à contribuer, mais le message implicite est : « Ne parlez pas ». ils ressentent.

On plaisante en disant qu’ils s’envoient des messages au lieu de dire à quel point les choses vont mal.

Mme Kuennsberg a résumé l’ambiance générale en disant: « Le problème pour M. Johnson est que la seule chose sur laquelle ils sont d’accord est à quel point ils sont mécontents. »

Rien n’indique que M. Johnson soit prêt à apporter des changements à son équipe au cours du fiasco.

Le seul départ était Allegra Stratton, qui a démissionné mercredi en tant que porte-parole du gouvernement, qui a porté la boîte pour les séquences vidéo humiliantes divulguées cette semaine.

Pourtant, avec autant de critiques virulentes avertissant le Premier ministre d’agir, ou exigeant qu’il démissionne, le silence inquiétant émanant d’autres députés conservateurs de haut rang est peut-être plus inquiétant pour M. Johnson.

Avec des députés d’arrière-ban appelant à la marche du Premier ministre, le fait que Sajid Javid ait évité les médias, et Jacob Rees-Mogg, Rishi Sunak, Liz Truss et Priti Patel n’ont pas encore pataugé dans la tourmente pour stabiliser les eaux, il semble que le Premier Le ministre patauge en eau profonde sans aucune aide.

Mme Kuennsberg résume un fait très important entourant la politique de Westminster.

Elle dit: Mais comme si souvent, alors que le moulin à rumeurs de Westminster n’aime presque rien de plus que de spéculer sur qui est dedans et qui est dehors, la situation assez désespérée est en fin de compte, toujours, à propos du patron.

Elle ajoute : « Le ton et la culture sont définis par la personne au sommet, quiconque est en haut ou en bas. »

Alors que le Royaume-Uni est sur le point de faire face à une nouvelle crise sous la forme d’une variante à propagation rapide du virus Covid-19, tous les yeux seront rivés sur le Premier ministre à l’approche de Noël et sur les souvenirs de la désobéissance des conservateurs entourant leur propre Noël. les projets de l’année dernière restent frais dans leurs esprits alors que le Premier ministre compte sur son charme et son charisme pour le voir entrer dans la nouvelle année.