Laura Kuenssberg a laissé échapper de vrais sentiments sur le Brexit : « Pas de surprise ! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le rédacteur politique de la BBC, 45 ans, quitte son poste à Pâques, a-t-on confirmé cette semaine. Son départ du poste de direction – pour lequel elle gagne 260 000 £ par an – intervient après sept ans dans le rôle. Le Brexit a été une partie importante du mémoire de Mme Kuenssberg pendant qu’elle dirigeait la couverture politique de la BBC. Le radiodiffuseur a souvent été en marge des négociations entre le Royaume-Uni et l’UE à Londres et à Bruxelles.

Elle a également été présentatrice du « Brexitcast » de la BBC, l’émission de discussion hebdomadaire sur le départ du Royaume-Uni du bloc des 27 membres.

La couverture du Brexit par la rédactrice politique lui a même valu le prix du diffuseur de l’année de la Political Studies Association il y a cinq ans.

Le prestigieux gong était en reconnaissance de son reportage sur le référendum du Royaume-Uni sur l’adhésion à l’UE en juin 2016 et ses retombées.

Cependant, après avoir remporté le prix, Mme Kuenssberg a laissé échapper ses véritables sentiments sur la décision du public britannique de se séparer de l’UE lors du vote historique, qui a vu les partisans de Leave gagner de 52 % à 48 %.

En acceptant le prix, elle a déclaré : « Je ne pense pas l’avoir appelé, mais cela ne m’a pas surpris car nous étions sur la route depuis des mois avant le résultat, pas seulement pendant la campagne.

« Et nous avons compris que beaucoup de gens pensaient que [voting to leave] c’est ce qu’ils voulaient faire.

« C’est un peu aussi simple que cela – vous frappez à la porte et les gens vous disent quelque chose.

« Et beaucoup de politiciens savaient que cela arriverait aussi, mais ils ne voulaient pas nécessairement le dire publiquement. »

Le rédacteur politique a également abordé l’ampleur du Brexit et ses complexités, avec lesquelles les médias ont dû composer.

Elle a ajouté : « Il est clair que notre décision de quitter l’UE est la plus grande décision politique que nous prendrons en tant que pays depuis des décennies.

« Mais après près de sept ans et ce qui ressemble à des décennies de gros titres, il est temps de passer à la prochaine étape. »

Il n’a pas été confirmé ce que Mme Kuenssberg fera ensuite, mais plus de détails devraient être annoncés l’année prochaine.

La BBC n’a pas révélé qui prendra la barre en tant que rédacteur politique, mais certains organes de presse ont spéculé sur qui lui succédera.

La rédactrice politique adjointe de la société, Vicki Young, fait partie des favoris, tout comme Jon Sopel, l’ancien rédacteur en chef de la BBC pour l’Amérique du Nord.

En octobre, M. Sopel a annoncé qu’il quittait ses fonctions, ce qui a suscité des informations selon lesquelles il pourrait y avoir un nouveau rôle après le départ éventuel de Mme Kuenssberg.

À l’époque, la BBC avait été invitée à embaucher une personnalité pro-Brexit en tant que nouveau rédacteur politique.

Le député conservateur Julian Knight, président de la commission Digital, Culture, Media and Sport, qui demande des comptes à la BBC au Parlement, a déclaré au Telegraph que la Corporation devrait « élargir le réseau » alors qu’elle cherchait un nouveau rédacteur politique.