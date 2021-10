Laura Kuenssberg : « Arrêtez la propagande sans fin ! Les députés conservateurs plaident pour plus d’équilibre à la BBC | Politique | Nouvelles

On pense que le visage actuel de la couverture politique du diffuseur est en train de négocier un nouveau rôle. Un remaniement majeur du personnel à l’antenne de la BBC la verrait s’éloigner du poste de rédactrice politique qu’elle occupe depuis six ans.

Son départ prévu, rapporté pour la première fois par The Guardian, intervient à un moment où l’avenir de la redevance BBC est en cours de négociation.

Ces dernières années, les conservateurs ont accusé le diffuseur de manquer à ses obligations d’impartialité dans son service d’information.

Ils exigent que celui qui remplace Mme Kuenssberg fasse plus pour restaurer la réputation du diffuseur.

Le député de Wokingham, John Redwood, a déclaré à Express.co.uk : « Pouvons-nous avoir quelqu’un qui comprend tout l’éventail des opinions dans le débat et leur accorde un traitement équitable ?

Un autre, qui a souhaité rester anonyme, a ajouté : « J’étais comme quelqu’un qui voulait présenter les deux côtés de l’argument, au lieu de simplement présenter de la propagande tout le temps.

« L’ensemble est à sens unique.

« Chaque jour, c’est le » spectacle quotidien net-zéro « et quiconque remet en question qui est mis dans l’obscurité extérieure ou critiqué sans fin. Et chaque semaine, c’est le » J’aurais aimé que nous restions dans le spectacle de l’UE « et vous n’obtenez pas grand-chose autrement vraiment.

« Ils ne fournissent aucun commentaire intelligent sur la politique économique, la reprise de Covid et ce genre de chose. »

Des sentiments similaires ont été repris par d’autres députés interrogés par Express.co.uk.

Bien que l’une d’elles ait dit qu’elle était bien meilleure que les autres journalistes de la société.

Le rédacteur en chef de la société pour l’Amérique du Nord, Jon Sopel, a déclaré cette semaine qu’il revenait de Washington à Londres, ce qui laisse à penser qu’il est sur le point de remplacer Mme Kuenssberg.

Un porte-parole de la BBC ne serait pas attiré par Kuenssberg, mais a déclaré dans un communiqué: « Le rôle de rédacteur en chef de l’Amérique du Nord est actuellement annoncé en interne et le rôle passera par le processus de recrutement normal; il est un peu tôt pour commencer à spéculer sur l’issue de cette , sans parler d’autres emplois qui ne sont pas réellement vacants. »

En septembre, Boris Johnson a remanié son cabinet, nommant Nadine Dorries au poste de secrétaire à la Culture.

Le fervent Brexiteer a été un critique régulier de la BBC.

S’exprimant peu de temps après avoir endossé le rôle, elle a déclaré: « La BBC doit changer.

« Là où ils échouent, c’est sur l’impartialité – je pense que la BBC elle-même s’est probablement assise et a pensé » oh oui, nous avons un petit problème « .

« C’est aussi sur l’accès – comment peut-il devenir plus représentatif des personnes qui paient les frais de licence ?

« La BBC a beaucoup de choses à aborder et nous avons ces discussions en ce moment, mais la BBC doit changer.

« Comment peut-il être plus représentatif des personnes qui paient les frais de licence et comment peut-il être plus accessible aux personnes de tous horizons, pas seulement aux personnes dont la mère et le père y travaillent ?

« Même la BBC a admis elle-même qu’elle avait un problème d’impartialité. »

Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre Boris Johnson a fait l’éloge de la BBC, la décrivant comme une « grande institution nationale ».