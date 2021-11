Le style journalistique unique d’Amol Rajan a « ébloui » les patrons de la BBC, faisant de lui un successeur potentiel de la puissante Laura Kuenssberg, l’actuelle rédactrice politique qui devrait démissionner à la fin de l’année.

M. Rajan, 38 ans, a été décrit par des collègues de la BBC comme ayant « les coudes les plus pointus de Broadcasting House ».

Il a rejoint la société en 2006, en provenance de The Independent, où il a gravi les échelons pour devenir le rédacteur en chef du titre à l’âge de 29 ans seulement.

Glen Owen et Chris Hastings du Mail on Sunday ont écrit : « À une époque où les vétérans blancs d’âge moyen de la diffusion tels que Andrew Marr de la BBC et Adam Boulton de Sky » cherchent de nouveaux défis « , le républicain Rajan est devenu le symbole du changement des médias. gardien. »

Le père de deux enfants est perçu comme une figure capable de toucher un public plus jeune et plus exigeant.

Portant souvent une boucle d’oreille, il est connu pour être un défenseur de la légalisation du cannabis et d’autres drogues.

Une fois, lorsqu’un utilisateur de Twitter l’a décrit comme un garçon grossier à cause de son apparence, il a répondu : « Bien sûr que je suis un garçon grossier, mon pote. Le nom de ma fille est la Jamaïque. »

M. Rajan a fréquenté une école publique à Tooting, dans le sud de Londres, après son arrivée au Royaume-Uni à l’âge de trois ans.

Plus tôt ce mois-ci, dans une interview avec son collègue de la BBC, John Simpson, qui faisait un reportage depuis l’Afghanistan, il a dit au correspondant vétéran : « Continue à sortir, mon pote. »

Son approche plutôt fraîche et naturelle du travail lui a valu le surnom de « Amol Nitrate » et a certainement rendu jaloux certains collègues.

Une source de la BBC a déclaré en mars : « La direction de la BBC est éblouie par Rajan et semble penser que chaque gros travail doit lui revenir.

« Sa magnifique vanité est liée à une fausse modestie grotesque, alliée à une compréhension aiguë des jeux de pouvoir. »

Le journaliste a été impliqué cette semaine dans une polémique qui s’est terminée par l’accusation de la secrétaire à la Culture Nadine Dorris de « surveiller » la BBC.

Mercredi soir, Mme Kuenssberg a tweeté sur le point de vue d’un député en colère contre la gestion par Boris Johnson du scandale Owen Paterson.

Elle a rapporté que le député – dont elle n’a pas révélé le nom – avait décrit M. Johnson comme ayant l’air et semblant « faible » lors d’une réunion et avait affirmé que son « autorité s’évaporait ».

Mme Dorries a répondu à cela sur Twitter : « Laura, je vous aime et vous respecte beaucoup, mais nous savons tous les deux que ce texte est ridicule.

« Bien que loin d’être aussi ridicule que la personne – manifestement totalement désespérée pour votre attention – qui l’a envoyé. »

Mme Dorris, qui, en tant que secrétaire à la Culture, est chargée de fixer le prix d’une licence BBC TV pour les cinq prochaines années – un sujet pour lequel le diffuseur subit une pression croissante – a par la suite supprimé le tweet.

Jo Stevens, le secrétaire à la Culture de l’ombre, a évoqué l’incident à la Chambre des communes jeudi, déclarant : « Nous avons passé une grande partie des deux dernières semaines à parler des normes dans la fonction publique, et de ce côté-ci de la Chambre, nous nous soucions profondément de la l’indépendance et l’impartialité de la BBC.

« Je sais que la secrétaire d’État se soucie également dans la mesure où elle a le temps de contrôler les tweets du rédacteur politique de la BBC et de la réprimander publiquement.

« Mais serait-elle d’accord avec moi pour dire qu’il serait tout à fait inapproprié qu’un ministre du gouvernement supervisant les négociations sur les droits de licence cherche à influencer les décisions éditoriales, y compris la manière dont le Premier ministre a été interviewé, et utilise la menace du financement des droits de licence de la BBC tout en le faisant ? »

Mme Dorries a déclaré: « Je n’ai pas réprimandé Laura Kuenssberg, quelqu’un qui est peut-être … le meilleur du secteur.

« Le tweet a été complètement mal interprété.

« Je ne réprimandais pas Laura Kuenssberg et je ne le ferais jamais. »

La BBC est confrontée à un examen minutieux sans précédent de la façon dont ses reportages façonnent l’agenda national de l’information.