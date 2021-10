Laura Kuenssberg de la BBC explique exactement ce qui inquiète Boris Johnson à Rome | Politique | Nouvelles

La rédactrice en chef de BBC Politics, Laura Kuenssberg, a insisté sur le fait que malgré les tensions persistantes avec la France et Emmanuel Macron, Boris Johnson est confronté à un défi plus difficile lors de la réunion du G20 à Rome. Elle a noté qu’au-delà de toutes les lignes de pêche post-Brexit, l’un des plus gros problèmes pour M. Johnson est le changement climatique. Elle a noté que Boris Johnson, ainsi que d’autres pays riches, devront plaider en faveur d’un investissement économique dans un mode de vie plus vert.

Elle a souligné que cela serait difficile lorsque les pays devraient expliquer combien d’argent ils sont prêts à verser aux pays en développement pour atteindre des objectifs plus écologiques.

Mme Kuesnssberg a déclaré: « Oubliez tout cela une seconde et les tensions spécifiquement avec la France.

« Le gros du travail ici est d’essayer d’amener les pays les plus riches du monde à Rome à s’engager à faire plus pour essayer de ralentir le changement climatique.

« Il s’agit de leurs propres engagements, de la quantité de carbone qu’ils vont promettre de se débarrasser de leurs propres économies.

A NE PAS MANQUER : SONDAGE : Boris Johnson devrait-il expulser tous les bateaux français des eaux britanniques ?

« C’est particulièrement délicat lorsqu’il s’agit de pays comme la Chine et l’Inde.

« Il s’agit également de la somme d’argent qu’ils sont prêts à mettre pour aider les petits pays et les pays en développement à effectuer ce qui est un changement assez difficile pour rendre leurs économies plus vertes.

« C’est l’une des vraies priorités politiques de Boris Johnson.

« Le Premier ministre doit créer un élan pour faire avancer les choses, galvaniser les 20 grands pays les plus riches du monde.

« Le Royaume-Uni n’est pas le patron de la conférence, nous ne pouvons pas simplement mettre un accord sur la table et essayer de faire signer tout le monde.

« Le Royaume-Uni est l’hôte, comme nous le savons tous, même les meilleurs hôtes ne peuvent pas contrôler le comportement de leurs invités.

« Je pense qu’il y a beaucoup de nerfs dans le numéro 10 à propos de ce qui pourrait arriver. »