Laura Kuenssberg de la BBC interrompue par le co-animateur du Brexitcast pour «célébrer» la remarque du Brexit | Politique | Nouvelles

Laura Kuenssberg a été maladroitement interrompue à l’antenne lors de son introduction à l’édition anniversaire de trois mois du Brexit de la BBC de son podcast Brexitcast. Le rédacteur politique de la BBC a réfléchi sur l’anniversaire du Brexit et a fait remarquer que l’équipe de la BBC était de retour « pour célébrer » le départ de la Grande-Bretagne. Cependant, un collègue journaliste de la BBC et correspondant politique en chef de BBC News, Adam Fleming, est intervenu et a déclaré qu’ils étaient là pour «marquer» cet anniversaire.

Pour ajouter à la confusion, l’introduction n’est apparue que sur la version radio du podcast et semblait coupée de l’édition télévisée.

Mme Kuenssberg a déclaré: « La raison pour laquelle nous sommes tous de retour ensemble, aussi charmant soit-il, pour célébrer … »

M. Fleming l’a interrompue à ce stade et a dit: « Mark! »

Le rédacteur politique de la BBC a ensuite poursuivi: « Mark, compatis – faites votre choix – le troisième anniversaire de ce qui nous a tous réunis. »

M. Fleming a ajouté: « Oui, cela fait trois mois que le Royaume-Uni a quitté le marché unique, a quitté l’union douanière, a quitté la période de transition. C’est maintenant un Brexit correct, correct et complet. »

Le podcast présentait également Chris Mason et Katya Alder de la BBC alors que les quatre discutaient de l’impact du Brexit sur le commerce, la frontière irlandaise et les relations entre le Royaume-Uni et l’UE.

Les autres se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur indignation face au dernier épisode, avec un auditeur mécontent tweetant: « Les correspondants de la BBC gloussaient tous sur les métaphores grossières de Gove et Johnson pendant que les PME britanniques descendent dans le tube. »

Un autre a fait remarquer: « Vous avez le ton du Brexitcast complètement faux. Espérez-vous que les gens ne remarqueront pas les dommages causés par le Brexit? »

Cependant, de nouveaux sondages suggèrent une forte augmentation du soutien au Brexit chez les Britanniques.

Le sondage le plus récent, réalisé du 26 au 29 mars, montre que ceux qui pensent que le Brexit a été positif ont un léger avantage – 39% contre 38% – après une montée en flèche de huit points du sentiment positif le mois précédent.

Keiran Pedley, directeur politique d’Ipsos Mori, a déclaré: «Alors que les restrictions de verrouillage commencent à s’atténuer, il y a clairement plus d’optimisme quant à l’avenir parmi le public britannique.

«Pendant ce temps, il est frappant de constater que nous avons assisté à une si forte augmentation du sentiment positif envers le Brexit en seulement un mois.

«Bien que ces données ne puissent pas relier directement une telle augmentation au déploiement des vaccins et aux conflits connexes entre le Royaume-Uni et l’UE, il serait surprenant que cela ne joue pas un rôle dans ce changement de sentiment.»