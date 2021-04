Laura Kuenssberg de la BBC laisse entendre que la boîte de Pandore a été ouverte pour Boris | Politique | Nouvelles

Le rédacteur politique de la BBC s’est demandé si les controverses en cours au sein du gouvernement pouvaient être réduites à de simples «insultes sur le titre» – comme l’a dit la secrétaire au Commerce international Liz Truss ce week-end. Mme Kuenssberg a énuméré un certain nombre de problèmes qui ont émergé du numéro 10 ces dernières semaines dans un article de blog sur le site Web de la BBC.

Ils incluent une attaque de Dominic Cummings contre la direction de M. Johnson, la source de fuites présumées du numéro 10 et les coûts de rénovation d’un appartement utilisé par le Premier ministre et sa fiancée Carrie Symonds.

Mme Kuenssberg a écrit: «Ne présumez pas que les diverses allégations et demandes reconventionnelles disparaîtront rapidement – et ne présumez pas qu’elles n’ont pas non plus soulevé de problèmes graves.»

La semaine dernière, une dispute publique a éclaté entre M. Cummings et son ancien patron, le Premier ministre.

Dans un article de blog, M. Cummings s’en est pris à M. Johnson et a accusé le Premier ministre d’être responsable d’une série de fausses allégations à son sujet dans les médias.

L’ancien conseiller principal de M. Johnson a nié être responsable de la fuite de textes privés dans lesquels le Premier ministre avait promis de «régler» un problème fiscal pour l’entrepreneur Sir James Dyson.

Mme Kuenssberg affirme que les prétendus briefings contre M. Cummings pourraient “avoir tourné la clé qui a ouvert une boîte de Pandore”.

Elle a ajouté: «Le personnage soigneusement cultivé de M. Johnson avant d’entrer dans Downing Street était celui de quelqu’un qui voulait repousser les limites, qui ne prétendait pas être exempt de défauts.

«Certains de ses alliés sont convaincus qu’un comportement moins que parfait est donc pris en compte. Le déverrouillage progressif du pays et le succès du programme de vaccination sont plus pertinents que tout cela.

“Mais l’idée que le parti conservateur oublie tout? Les briefings contre M. Cummings, peut-être même menés par le Premier ministre lui-même, ont tourné la clé qui a ouvert une boîte de Pandore.

«Et quels que soient les détails spécifiques de chaque allégation, la question qui compte vraiment en fin de compte est de savoir comment le Premier ministre fonctionne au pouvoir.»

Plus à venir…