Laura Kuenssberg de la BBC nomme la date à laquelle elle quittera ses fonctions de rédactrice politique après 6 ans | Politique | Des nouvelles

Le journaliste principal a été le fer de lance de la couverture politique du diffuseur national pendant certaines des années les plus turbulentes de l’histoire politique britannique. Première femme à occuper ce poste, Mme Kuenssberg est devenue un visage de premier plan sur les télévisions à travers le pays tout au long du référendum sur le Brexit, des négociations avec l’UE et des retombées depuis son départ du bloc, ainsi que pendant la pandémie de Covid.

Les rumeurs sur son avenir vont bon train à Westminster depuis plusieurs mois, avec de fortes spéculations selon lesquelles elle était impatiente d’occuper un nouveau rôle chez le diffuseur.

Confirmant un déménagement cet après-midi, elle a écrit sur les réseaux sociaux: « Après près de sept ans, en avril, je quitte le meilleur travail de reportage quotidien et la plus belle équipe du secteur.

« Ce fut un honneur et une course incroyable – d’autres à venir en 2022. »

Elle a ajouté: « J’ai eu la chance de faire le meilleur travail de reportage quotidien de l’entreprise, avec les meilleurs collègues que l’on puisse souhaiter.

« Cela a été incroyable d’occuper le fauteuil pendant une période de changement aussi énorme et d’essayer de donner un sens à nos téléspectateurs, auditeurs et lecteurs en ligne.

« Le drame quotidien et notre merveilleuse équipe de Westminster vont me manquer énormément.

« Mais après près de sept ans et ce qui ressemble à des décennies de gros titres, il est temps de passer à la prochaine étape. »

Aucune annonce n’a encore été faite sur ce que sera son futur rôle, la BBC confirmant seulement qu’elle « assumera un rôle principal de présentation et de reportage ».

Plus de détails sur son nouveau rôle devraient être annoncés en 2022.

Mme Kuenssberg est parfois devenue une figure controversée, polarisant l’opinion sur les réseaux sociaux avec des accusations de parti pris.

La journaliste, qui n’a jamais révélé sa politique personnelle, a même demandé un garde du corps personnel lors de la conférence annuelle du Parti travailliste en 2017 en raison de menaces proférées contre elle.

Le directeur général de la société, Tim Davie, a fait l’éloge de l’employée, la décrivant comme une « super intervieweuse et une présentatrice engageante ».

Il a déclaré: « Laura a été une rédactrice politique exceptionnelle de la BBC tout au long des périodes politiques les plus turbulentes de mémoire d’homme.

« Ses commentaires incisifs, ses questions difficiles et sa perspicacité ont guidé notre public au cours des sept dernières années.

« C’est une superbe intervieweuse et une présentatrice engageante, et je suis ravi que nous la gardions sur nos écrans et nos ondes.

« J’attends avec impatience son prochain chapitre. »

La directrice des actualités de la BBC, Fran Unsworth, a ajouté : « Laura est une journaliste née et elle a fait un travail incroyable en tant que rédactrice politique.

« C’est une passionnée d’histoires énergique et déterminée, qui va droit au cœur du problème et connaît exactement les bonnes questions à poser.

« Notre couverture politique aurait été infiniment plus pauvre sans Laura en tant que rédactrice politique. Nous avons de la chance de l’avoir. »

Plus à venir…