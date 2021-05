Laura Kuenssberg de la BBC prédit des luttes intestines du Parti travailliste alors que Starmer fait face à une réaction électorale Politique | Nouvelles

Laura Kuenssberg a prédit qu’une guerre civile furieuse éclaterait au sein du Parti travailliste ce week-end. Sir Keir Starmer s’efforce de maintenir le contrôle du parti au milieu d’une réaction violente sur les résultats des élections de vendredi. Un ancien membre du NEC – l’organe au pouvoir du parti – a même dit à Mme Kuenssberg que le dirigeant travailliste “devait partir” immédiatement.

Le rédacteur politique de BBC News a déclaré: «Les travaillistes font déjà face, comme on peut s’y attendre, à des critiques de la part de la gauche du parti.

“John McDonnell a déclaré que le candidat à Hartlepool n’avait pas de dispute, il était nu.

«Le groupe de campagne Momentum a déclaré que c’était un désastre et qu’il fallait changer de cap.

“Je pense que le bureau du leader, cependant, va aller dans l’autre sens et l’utiliser plus agressivement pour plaider en faveur du changement et rester au centre, plutôt que d’accommoder la gauche comme il l’a fait lors de sa course à la direction du parti.”

Mme Kuenssberg a poursuivi: “Mais changer en quoi?

«Même les alliés de Starmer admettent en privé qu’ils n’ont pas fait un bon travail en expliquant avec précision et de manière convaincante la raison de voter à nouveau pour le parti travailliste.

«Nous pouvons prédire quelques jours de conflit pour le dirigeant travailliste.

«Un ancien membre du NEC – l’organe au pouvoir du parti – m’a dit ce matin que Keir Starmer devait partir.

“Je ne pense pas que ça ira aussi loin, mais ils doivent sortir des coups de poing ici.”

«Des résultats décevants du jour au lendemain: nous ne pouvons pas simplement doubler, nous devons réfléchir à la manière de mieux démontrer nos valeurs et de nous connecter avec les gens – plus de cérémonie d’ouverture olympique, fiers de nos verrues d’histoire et tout et moins acte d’hommage à l’Empire Brittas.

“Si Keir veut être un” British Biden “, il devrait apprendre des démocrates américains, où les politiques unissent le parti, la gauche a été amenée au sommet de la table sans pilori, les politiques réformatrices sont présentées comme du bon sens et Oncle Joe parle pour les libéraux réveillés et bleus -collar laissé en même temps. “

Cependant, sur le côté, Lord Mandelson, un architecte clé du New Labour, a suggéré que Jeremy Corbyn était toujours à blâmer.

Il a déclaré à la BBC: “Corbyn est toujours en train de jeter un nuage très sombre sur le parti travailliste. Les électeurs travaillistes ne laissent pas cela à la légère, il les fait toujours passer à la porte.”