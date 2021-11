L’ancien ministre du Cabinet a été reconnu coupable d’avoir commis une violation « flagrante » des règles de lobbying au nom de deux entreprises par le Comité des normes multipartite. Mais, avec le soutien du gouvernement, les députés ont voté contre la suspension de M. Paterson et en faveur de la modification complète du système d’enquête sur les violations des normes.

M. Paterson a nié les accusations portées contre lui et a appelé le commissaire parlementaire aux normes à démissionner.

Le soutien du gouvernement à sa position a été vivement critiqué de toutes parts.

Le leader travailliste Sir Kier Starmer a écrit dans le Guardian que le comportement des conservateurs doit être dénoncé pour ce qu’il est : « de la corruption ».

« La manière blasée dont [the Tory party] actes, les tentatives à la Trump de réparer le système à son profit, la complicité de ceux qui le justifient et le permettent, montre qu’il est désormais, inévitablement, couvert de puces.

La rédactrice politique de la BBC, Laura Kuenssberg, précise cependant que les critiques du gouvernement ne viennent pas seulement des bancs de l’opposition.

« Le retour à hier est intense », a-t-elle écrit sur Twitter.

« Un initié tory dit » les gens deviennent absolument fous « de ce qui ressemble à un calcul terrible pour beaucoup. »

Un autre était encore plus direct, en disant : « Eh bien, c’est de la merde, n’est-ce pas ? »

La motion de rejet du verdict du commissaire aux normes parlementaires a été déposée par l’ancien ministre du Cabinet et ancien candidat au poste de Premier ministre Andrea Leadsom.

Lors d’un débat tenu avant le vote, le député conservateur Aaron Bell a déclaré à Mme Leadsom qu' »en apportant son amendement aujourd’hui, il semble que nous déplacions les poteaux de but ».

Mais l’attaché de presse du Premier ministre a déclaré que le vote ne se limitait pas à la suspension de M. Paterson.

«Il ne s’agit pas d’un cas individuel et nous n’avons pas d’avis sur la décision ou ne cherchons pas à annuler la décision.

« Il est avancé que la mise en place d’un mécanisme d’appel renforcerait le régime, et certains membres de la Chambre des communes ont perdu confiance dans le système actuel et nous devons le renforcer et assurer l’équité pour tous les députés. »

Malgré cela, le gouvernement semble maintenant avoir des doutes, et Mme Kuenssberg déclare dans un article pour la BBC que « certains ministres craignent déjà qu’il s’agisse d’un épisode que Downing Street pourrait regretter ».