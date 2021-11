Laura Kuenssberg de la BBC se moque d’avoir qualifié Miliband d’« expert » du climat | Royaume-Uni | Nouvelles

Le rédacteur politique de la BBC s’est entretenu avec l’ancien dirigeant travailliste du scandale de sleaze des conservateurs en cours et de la COP26 lors de l’émission de jeudi. Dans l’interview, elle a décrit M. Miliband comme un homme politique travailliste qui est également « un expert dans ce domaine ».

Mme Kuenssberg a demandé au député de Doncaster North de « résumer » l’impact de la COP26 et s’il serait « crédible » que le sommet s’engage à réduire le réchauffement climatique.

Il a répondu: «Je pense que la meilleure et la plus juste façon de décrire cela dans l’état actuel des choses est qu’il s’agit d’un progrès modeste.

« Mais des progrès modestes ne suffisent pas compte tenu de l’urgence à laquelle nous sommes confrontés, et 1,5 ° C à la fin du sommet sera en danger de mort. »

Guido Fawkes a noté que M. Miliband a étudié l’EPI à l’université d’Oxford et a travaillé comme chercheur en médias pour A Week in Politics de Channel 4 avant de devenir conseiller spécial, puis politicien.

Le média s’est moqué de l’ancien chef du parti et a déclaré: « Pour être juste envers Miliband, il a une maîtrise en sciences de la LSE… en économie. »

De 2008 à 2010, il a été secrétaire d’État à l’Énergie et au Changement climatique sous Gordon Brown.

En 2016, M. Miliband et le chef du parti de l’époque, Jeremy Corbyn, ont prononcé un discours sur le fait que le changement climatique « est l’un des plus grands combats de notre génération ».

Les utilisateurs des médias sociaux se sont également moqués du programme Newscast pour se concentrer sur ce que Dominic Cummings a décrit comme une « histoire de chat mort » à propos de députés qui se seraient saoulés sur un vol pour un voyage officiel à Gibraltar.

L’ancien conseiller de Boris Johnson a déclaré sur Twitter: « Même selon les normes épouvantables du lobby, se faire piéger par » des députés martelés en fauteuil roulant « comme un chat mort est une mauvaise performance. »

Euan (@Euie97) a déclaré: «D’accord, Newscast a perdu toute crédibilité en menant une histoire où les députés se font p** lors d’un voyage à l’étranger.

« Oh non. Choc. Les adultes se détendent et boivent de l’alcool. Ce n’est même pas une histoire, ça arrive partout dans tous les métiers.

Les discussions au sommet de la COP26 devraient se poursuivre, car aucun accord officiel n’a été conclu au moment de la rédaction de vendredi.

Le sommet devait se terminer vendredi, mais selon les responsables, il est toujours en cours car chaque partie doit convenir d’une résolution contraignante.

Le président de la Cop26, Alok Sharma, a confirmé qu’aucun nouveau texte ne serait publié et que les pourparlers se poursuivront samedi une fois qu’un nouveau projet d’accord aura circulé entre les parties.

Dans un message aux délégués, M. Sharma a déclaré que lui et son équipe étaient « engagés dans des consultations intensives » avec toutes les parties « dans le but de refléter les points de vue exprimés, de trouver les bons équilibres et d’élaborer des textes qui auront été construits collectivement ».

Il a également déclaré que les documents révisés de l’accord seront distribués dans la nuit alors que les pourparlers se poursuivent et seront disponibles à 8 heures du matin.