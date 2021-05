Laura Kuenssberg dit que Sturgeon ne veut pas maintenant d’un référendum Indy «profondément difficile» | Politique | Nouvelles

Laura Kuenssberg a expliqué que Nicola Sturgeon n’allait pas de l’avant avec un référendum sur l’indépendance tout de suite car le soutien à l’indépendance reste fortement contesté avec de nombreux sondages plaçant chaque côté à 50 pour cent. Le rédacteur politique a ajouté que le système électoral écossais ne se compare pas directement à la population écossaise et a déclaré qu’en dépit de l’affirmation du SNP, ils ont un mandat d’indépendance, ils n’ont peut-être pas autant de soutien qu’ils le pensent. Mme Kuenssberg a prédit que le SNP se concentrera plutôt sur les questions nationales et fera pression pour son référendum sur l’indépendance au bon moment, car le vote pourrait se dérouler dans un sens ou dans l’autre.

Le SNP a été visiblement divisé sur le moment où il devrait organiser le référendum, certains membres extrémistes appelant au vote immédiatement pour capitaliser sur la demande maintenant.

Le chef du SNP Commons, Ian Blackford, souhaitait que le référendum se tienne vers la fin de 2021 et prédit même que Noël serait un moment propice.

Le président du SNP, Michael Russell, était plus réservé et a appelé à la tenue du référendum sur l’indépendance en 2022.

Mme Kuenssberg a analysé quelles seraient les prochaines étapes pour Nicola Sturgeon.

Elle a déclaré à BBC News: “[They will] voir quelle est la part de la population et comment exactement les sièges se répartissent et comment exactement la répartition de la population.

“Je pense que pour les gens des deux côtés de l’argument, les gens chercheront n’importe quel élément de preuve pour essayer de défendre leur cause avec plus de force,

“Mais pour le moment, dans les prochaines 24 heures à la fin de Westminster, l’approche va être calme et ne pas se mêler de la constitution maintenant.

“Peut-être même éviter le mot référendum.”

“Et c’est clair même sans une majorité globale pour le SNP, aucune des deux parties ne veut [independence] pour arriver maintenant.

“Donc, bien que ce soit un argument profondément difficile des deux côtés, on ne peut peut-être pas le laisser reposer éternellement.

“Ce n’est peut-être pas aussi urgent que certaines des discussions qui l’entourent pourraient le suggérer.

“Parce qu’aucune des deux parties ne veut se lancer dans une crise à ce sujet maintenant.”