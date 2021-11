Laura Kuenssberg : la rédactrice politique de la BBC déclare que le tweet anti-UE sur un « incident téléphonique » a été « annulé » | Politique | Nouvelles

La rédactrice politique sortante de la BBC, Laura Kuenessberg, 45 ans, a confirmé qu’elle avait résolu le problème peu de temps après que la journaliste écossaise a atterri à Glasgow pour la COP26. Écrivant sur Twitter, Mme Kuenssberg a déclaré: « Je viens d’atterrir à Glasgow – j’ai allumé le téléphone pour voir qu’il y avait eu un incident téléphonique plus tôt et que RT avait fait quelque chose par erreur, alors j’ai maintenant annulé. »

Le poste intervient au milieu des pourparlers, la journaliste de la BBC est en pourparlers pour se retirer de son poste de rédactrice politique du diffuseur pour devenir animatrice de l’émission phare d’actualités de BBC Radio 4, Today.

Le message original, retweeté par Kuenssberg hier, montrait que le prince Charles, 72 ans, prononçait un discours sur le changement climatique lors du sommet du G20 à Rome dans un clip partagé par le diffuseur rival de la BBC, GB News.

Accompagnant le message partagé par le journaliste de la BBC, l’utilisateur RE Parks a ajouté le commentaire eurosceptique suivant : « Pensez-vous que Charles ose dire à @vonderleyen & @EmmanuelMacron qu’il est temps d’arrêter le mouvement écologiste du Parlement européen chaque mois ?

« Et s’il ne le fait pas, pourquoi devrions-nous le prendre au sérieux ? @ClarenceHouse. »

Le message faisait référence à la façon dont le Parlement européen effectue le changement de 250 milles entre la capitale belge de Bruxelles et la ville française de Strasbourg.

La Cour des comptes a déclaré que le déménagement avait coûté au total 114 millions d’euros par an dans un rapport réalisé en 2014.

RE Parks, qui passe sous le pseudonyme Twitter @Cusstard, est suivi par 300 utilisateurs, dont Mme Kuennsberg et l’ex-conservateur et député européen de l’UKIP David Campbell Bannerman, qui soutient le Brexit.

Au cours du clip de GB News, le prince de Galles a déclaré aux dirigeants mondiaux: « Il est également impossible de ne pas entendre les voix désespérées des jeunes, qui vous voient, mesdames et messieurs, comme les intendants de la planète. »

Cependant, de nombreux utilisateurs sur Twitter ont répondu à la « mésaventure » de Mme Kuenssberg en affirmant que le rédacteur politique de la BBC avait enfreint les règles strictes d’impartialité de la société.

« Je ne suis pas sûr que ce tweet respecte les nouvelles directives de la BBC », a déclaré @DerekCassidy15.

« Il y a quatre règles et attentes que tout le monde doit suivre :

« Comportez-vous toujours de manière professionnelle, en traitant les autres avec respect et courtoisie à tout moment – suivez les valeurs de la BBC.

« Ne jetez pas le discrédit sur la BBC.

« Si votre travail vous oblige à maintenir votre impartialité, n’exprimez pas d’opinion personnelle sur des questions de politique publique, de politique ou de « sujets controversés ».

« Ne critiquez pas vos collègues en public.

« Respectez l’intimité du lieu de travail et la confidentialité des annonces internes. »