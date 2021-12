Laura Kuenssberg prévient que la première étape des plans d’éviction de Boris est terminée « Nous sommes à l’étape 2 » | Politique | Nouvelles

Laura Kuenssberg a levé le voile sur le mandat de Boris Johnson en tant que Premier ministre alors qu’elle révélait pour la première fois que la première étape de son éviction était déjà terminée. Le rédacteur politique de la BBC a toutefois souligné qu’il pourrait s’écouler « très longtemps » avant que l’achèvement de la deuxième étape, lorsqu’un successeur potentiel est identifié, se concrétise. Mme Kuenssberg a fait part de doutes croissants parmi les dossiers des conservateurs concernant le mandat de M. Johnson après un mois désastreux au cours duquel il a été soumis à une pression croissante.

S’adressant à Newscast, Mme Kuenssberg a déclaré: « Je pense que parler de quelque chose d’immédiat est un peu tiré par les cheveux.

«Mais il y a absolument des conversations sur ce à quoi pourrait ressembler la vie après Boris Johnson.

« Un député très expérimenté m’a dit : « Regardez, l’étape 1 de la transition du leadership est celle où tout le monde convient que le premier ministre pourrait être à court de route est terminé ». «

«Nous sommes à l’étape 2 où nous parlons de qui, comment et quand. Mais l’étape 2 prend souvent beaucoup de temps. «

Mme Kuenssberg a averti que la perspective que Boris Johnson soit contraint de démissionner de manière imminente est irréaliste.

Elle a également fait la lumière sur une autre conversation avec un deuxième député conservateur anonyme qui lui a dit qu’il n’était pas impossible que le Premier ministre puisse encore réparer ses lacunes et prolonger son mandat de Premier ministre.

Le rédacteur en chef de la BBC a poursuivi : « Donc, il y a deux choses différentes que vous écoutez. La première moitié, vous dites : « Oh mon Dieu. Imminent. Imminent!’

« Un autre député de haut rang m’a dit : « Regardez, c’est réparable ». Il peut être corrigé. Et Boris Johnson a une chance de le faire.

Mme Kuenssberg a éclaté : « Vous resserrez encore les règles pour des millions de personnes ce soir.

« Comment pouvez-vous vous tenir à ce pupitre exactement où certains membres de votre équipe ont ri et plaisanté sur les règles de covid ?

« Et dites aux gens qu’ils doivent maintenant suivre vos nouvelles instructions.

« Et demandez-vous vraiment au public de croire que vous n’aviez aucune idée de ce qui se passait sous votre propre toit ? »

La fuite, et l’affirmation ultérieure de M. Johnson selon laquelle il n’était au courant d’aucune fête ayant eu lieu au numéro 10, ont déclenché une fureur généralisée parmi le public et ses propres députés.