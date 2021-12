Laura Kuenssberg révèle « beaucoup de discussions » sur le gouvernement britannique suite à la stratégie écossaise de Covid | Politique | Des nouvelles

Laura Kuenssberg a livré son évaluation des résultats de la Chambre des communes de mardi, qui ont vu 99 rebelles conservateurs voter contre les plans de certification des coronavirus du gouvernement. Malgré le vote passant par 369 à 126, la rébellion a soulevé d’énormes points d’interrogation sur la capacité de Boris Johnson à diriger le pays à travers la pandémie, car le gouvernement avait besoin du soutien des travaillistes pour faire passer les règles. Mme Kuenssberg a déclaré qu’il y avait eu des « bavardages » dans la bulle de Westminster et a déclaré que le gouvernement pourrait chercher à imiter l’approche de Nicola Sturgeon en émettant des orientations et des conseils pendant les vacances plutôt que des lois pour contourner des épisodes plus embarrassants.

S’exprimant dans le cadre du programme Today, Mme Kuenssberg a donné son évaluation de la façon dont le gouvernement britannique passe au vote des Communes de mardi et rappelle comment il y a eu des discussions sur la montée en puissance de la variante Omicron.

Elle explique : « Il y a beaucoup de bavardages à Westminster avec toutes les preuves de cette vague d’Omicron sur la suite.

« [Tuesday] était extraordinaire, l’ampleur de la [rebellion], l’erreur de jugement dans le n°10 sur le niveau de résistance et toutes les parties du parti conservateur non salariées qui se sont rassemblées contre le Premier ministre.

« Mais en ce qui concerne la suite, je ne pense pas que cela signifie automatiquement que nous pouvons supposer que Boris Johnson ne serait jamais en mesure d’obtenir autre chose à travers la Chambre des communes pour essayer de restreindre la pandémie.

« En ce qui concerne ce vote, les preuves concernant les passeports vaccinaux hier soir étaient mitigées – le parti travailliste allait de toute façon le soutenir.

« Et plus pertinent, le gouvernement pourrait adopter le genre de position que Nicola Sturgeon a et entreprendre d’introduire des directives pour le comportement des gens plutôt que d’avoir à essayer de changer la loi qui, politiquement, bien sûr, serait plus un défi. »

Mme Kuenssberg a déclaré qu’il y avait « beaucoup de discussions » à Westminster sur les orientations publiées pendant les vacances de Noël alors qu’elle remarquait l’importance de la façon dont le public perçoit les nouvelles règles.

Le journaliste a ajouté que la rébellion observée mardi était un « appel de détresse » pour les conservateurs, mais cela n’a pas limité leur capacité à émettre de nouvelles restrictions pour lutter contre la pandémie.

Elle a conclu: « Et il y a de plus en plus de spéculations sur la possibilité que des orientations émergent à un moment donné au cours de la semaine prochaine. »

La première ministre Nicola Sturgeon a annoncé mardi des directives supplémentaires pour les Écossais, leur conseillant de ne pas se mélanger avec plus de trois ménages à Noël.

La rumeur disait que le SNP introduirait de nouvelles restrictions dans les jours précédant cette semaine, le secrétaire écossais à la Santé, Humza Yousaf, déclarant que c’était « inévitable ».

L’Écosse, le Pays de Galles et l’Angleterre ont suivi des chemins différents en ce qui concerne la pandémie, l’Écosse conservant les mandats de masque malgré leur levée en Angleterre en juillet.

Au Pays de Galles, la certification Covid a été utilisée pour certains lieux publics et le port du masque est toujours appliqué.

Cependant, Mme Kuenssberg a noté qu’avec l’introduction de restrictions plus strictes cette semaine, il pourrait être probable que le gouvernement britannique suive les traces de l’Écosse et émette des directives plutôt que de passer par les Communes et de subir un autre épisode embarrassant.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré lors de sa tournée matinale avec les médias qu’il serait peu probable qu’il y ait de nouvelles restrictions avant Noël, car cela signifierait que le Parlement devrait être rappelé.

Il a déclaré lors de Good Morning Britain: « Une chose que le Premier ministre a dite si nous devions, ou voulions, ou pensions qu’il était nécessaire d’introduire quelque chose de plus, nous rappellerions le Parlement avant la fin de l’année.

« Nous ne pensons pas que cela soit nécessaire et ce serait une barre très haute, bien sûr, la nécessité de rappeler le Parlement pendant la période de Noël. Non, nous pensons que nous avons les bonnes mesures en place. »

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a révélé que 200 000 personnes par jour sont infectées par Omicron selon la modélisation médicale britannique.

Les conseillers médicaux suggèrent que la majorité des infections se trouvent à Londres, qui a également certains des taux de vaccination les plus bas du Royaume-Uni, Omicron représentant plus de la moitié des infections.

Les données du gouvernement suggèrent également qu’environ deux millions de Londoniens n’ont pas été vaccinés.

Cela survient alors que le gouvernement cherche à intensifier son programme de rappel pour les Britanniques à double piqûre, dans le but d’offrir un troisième jab à tous les plus de 18 ans d’ici la fin de l’année.

Mais le programme a rencontré plusieurs obstacles en cours de route, les hôpitaux de tout le pays voyant des files d’attente d’une heure pour entrer et un manque de bénévoles au travail.

Les sites Web du gouvernement se sont également écrasés, ce qui signifie que beaucoup ont été exclus de la réservation de leurs rendez-vous de rappel.

Mercredi, les rendez-vous se sont ouverts aux 18-29 ans pour réserver leurs vaccinations supplémentaires.